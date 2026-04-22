越共中央总书记、国家主席苏林为韩国总统李在明举行隆重欢迎宴会

越通社河内——4月22日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人吴芳璃在河内主持隆重宴会，欢迎正在对越南进行国事访问的韩国总统李在明及夫人金惠景。



在充满友谊的气氛中，苏林代表越南国家和人民，热烈欢迎李在明总统及夫人和韩国高级代表团访越。



苏林强调，30多年来，两国关系取得了跨越式发展，政治互信达到高水平且日益务实，并在高效合作的基础上提升为全面战略伙伴关系。



两国过去一段时间取得的卓越合作成就，生动证明了两国关系的规模。不仅如此，双方合作正向科学技术、创新、数字化转型、能源、基础设施等高附加值领域扩展，这些领域的合作也在不断深化。



苏林坚信，越韩全面战略伙伴关系将日益强劲、务实、高效发展，为两国人民以及地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



李在明总统在答词中，对越南国家和人民给予代表团的热情、友好接待表示诚挚感谢。



李在明希望韩国将成为越南牢不可破的合作伙伴，与越南在充满活力、强劲崛起的转型征程中同行。作为彼此全球核心合作伙伴，两国将进一步深化科学技术、创新、数字化转型等领域的合作，这些领域正是越南确定的未来增长目标的关键支柱。李在明期待越韩两国携手并进，共同开启和平繁荣的未来。



韩国总统强调，今天的愿景与承诺将汇聚成合作的洪流，最终在两国共同繁荣的大海中交汇。韩国将始终是越南忠实的合作伙伴，与越南并肩前行。他希望这一时刻将成为一个重要里程碑，进一步深化两国的友谊与互信。（完）

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