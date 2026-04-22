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越共中央总书记、国家主席苏林主持仪式，欢迎韩国总统一行到访

4月22日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴方璃在主席府主持了隆重仪式，欢迎韩国总统李在明及夫人金惠景对越南进行国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明检阅仪仗队。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明检阅仪仗队。图自越通社

越通社河内——4月22日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴方璃在主席府主持了隆重仪式，欢迎韩国总统李在明及夫人金惠景对越南进行国事访问。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略委员会主任阮青毅，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠，以及多位越共中央委员参加欢迎仪式。

在欢迎乐曲声中，苏林与李在明总统登上荣誉台。军乐队奏响两国国歌，从升龙皇城鸣放21响礼炮，以最高规格欢迎韩国总统的到访。随后，苏林总书记、国家主席与李在明总统向军旗行礼，并检阅越南人民军仪仗队。两国领导人介绍了参加欢迎仪式的双方高级代表团成员。

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越共中央总书记、国家主席苏林主持仪式，欢迎韩国总统一行到访。图自越通社

欢迎仪式结束后，苏林与李在明举行了会谈；共同见证双方合作文件的签署，并会见媒体记者。

越南与韩国于1992年12月22日正式建立外交关系。在过去的30多年里，越韩关系已发展成为全球范围内具有模范意义的领先合作伙伴关系。

自2022年12月双边关系提升为“全面战略伙伴关系”以来，两国政治互信日益得到巩固和增强。双方在党际、政府、国会等所有渠道保持着良好的沟通，有力推动了两国高层领导人互访、交流与接触。目前，越韩建立了涵盖多领域合作及特定专业领域合作的多元化机制与框架。

经济与贸易合作是两国关系的核心支柱，也是越南国际经济合作中的一大亮点。目前，韩国是越南的第一大投资伙伴、第二大旅游客源市场、第二大官方发展援助（ODA）提供国，以及第三大贸易伙伴和第三大劳务输出市场。

韩国总统李在明及夫人于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问，正值越韩关系处于历史最好发展时期。此次访问将有助于开启两国关系的新发展阶段，并为双方建立长期的战略导向。（完）

越韩关系实现“质”的转变

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应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，韩国总统李在明及夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。访问前夕，韩越文化经济交流协会（KOVECA）常务副主席权成泽（Kwon Sung Taek）接受越通社驻韩国记者的采访。

越通社
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