第十六届国会第一次会议：将同奈打造成为区域经济连接中心和国际门户

越通社河内 —— 4月22日上午，越南第十六届国会第一次会议在会场审议关于设立中央直辖市同奈市的方案。与会代表一致高度赞同这一主张，认为同奈拥有充足符合规定的各项条件和标准。



在东南部地区及全国的发展进程中，同奈有效发挥其地理位置、历史传统、国防安全及文化社会等方面的优势，成为经济规模大、位居全国前列的地方。同奈在胡志明市与西原、南中部沿海地区和九龙江三角洲之间发挥着发展走廊枢纽的作用，其交通、工业、服务和物流基础设施系统日益配套，隆城国际机场项目也正在实施中。



与会代表认为，成立同奈市将为地方及南部地区创造新的发展动力，有助于将同奈建设成为大型都市，具备与胡志明市联动、支持发展的功能，朝着成为国家重要增长极、区域经济连接中心和国际融合门户的目标迈进。



同奈省国会代表郑春安表示，成立同奈市不仅是行政单位的变更，更具有战略意义，有助于激发发展潜力，肯定地方在国家发展空间中的地位。凭借强劲发展的工业基础、多样化的交通系统以及具有国家和国际地位的隆城国际机场，同奈有望成为具有辐射能力的增长极，面向发展改革创新、物流和高质量服务等领域，同时保障国防安全和社会稳定。



林同省国会代表郑氏秀英在会上建议政府尽早研究、提请国会颁布针对同奈市的特殊机制和政策，特别是在财政预算、吸引投资和土地管理分权等领域，同时加快油椰（Dầu Giây）-莲姜高速公路等重点基础设施项目，以增强区域互联互通，发挥地方作为国际融合门户的作用。（完）

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