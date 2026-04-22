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越南与亚美尼亚深化防务合作

4月22日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在河内会见了亚美尼亚驻越南大使苏伦·巴格达萨良（Suren Baghdasaryan）。

越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将。图自越南人民军报
越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将。图自越南人民军报

越通社河内——4月22日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在河内会见了亚美尼亚驻越南大使苏伦·巴格达萨良（Suren Baghdasaryan）。

潘文江大将强调，自1992年建交以来，越南与亚美尼亚始终保持着良好的传统友好关系，目前两国关系正呈现出积极的发展势头。

潘文江大将诚挚感谢亚美尼亚（前苏联成员国之一）在过去越南争取民族独立和国家统一斗争中给予的支持与帮助，特别是亚美尼亚曾为越南培训了数千名科学技术干部。

为了感谢曾经援越的苏联军事专家，越南国防部在越南军事历史博物馆内建造了越南-苏联友谊团结纪念碑。潘文江大将郑重邀请苏伦·巴格达萨良大使在合适的时间前往博物馆参观纪念碑。

会见中，潘文江大将高度评价近期越南与亚美尼亚在国防工业、人道主义扫雷等领域中所取得的合作成果。同时建议双方配合开展若干重点合作内容，如推动各级代表团互访、深化国防工业合作以及加强教育培训合作等。

值此机会，潘文江大将郑重邀请亚美尼亚国防部派遣领导代表团和国防工业企业，参加计划于2026年12月举办的第三届越南国际防务展并展示相关产品。

苏伦·巴格达萨良大使高度评价越南在国际舞台上日益重要的地位，并强调亚美尼亚愿在包括防务合作在内的各领域上推动与越南的合作。亚美尼亚驻越大使强调，在其任职期间将全力以赴推动两国关系发展。（完）

越通社
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