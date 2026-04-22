科技

进一步推动越韩科学技术合作

4月22日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了随同韩国总统李在明对越进行国事访问的韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋（Bae Kyung Hoon）。

越南政府副总理胡国勇（右）与韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋亲切握手。图自政府报
越南政府副总理胡国勇（右）与韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋亲切握手。图自政府报

越通社河内——4月22日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了随同韩国总统李在明对越进行国事访问的韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋（Bae Kyung Hoon）。

会见中，胡国勇副总理强调，此次访问具有重要意义，有助于维护并强有力地推动越韩全面战略伙伴关系。其中，科学技术合作已成为新的支柱，并取得了积极的初步成果。

胡国勇表示，越南希望此次访问将注入新动力，推动两国关系在未来一段时间持续向纵深、高效和务实方向发展。

在越南正集中精力落实新时期国家发展战略目标的背景下，胡国勇强调，越南始终重视并希望双方本着互相信任、并肩同行、互利共赢的精神，进一步巩固合作关系。

胡国勇建议韩方继续向越方给予支持，为推动双边关系与“全面战略伙伴关系”框架相匹配作出贡献；保持各级代表团互访与高层接触；同时促进两国合作向平衡、可持续、互利共赢的方向迈进。

此外，胡国勇鼓励韩国企业加大对越投资力度，特别是在基础设施建设、高科技电子设备制造、半导体、大数据、生物技术及智慧城市等优先领域。同时建议两国各部门继续紧密配合，有效运行各项合作机制，共同将政策协议转化为具体项目，为两国带来切实效益。

韩国副总理裴庆勋强调，两国于今年4月初成功举行了科学技术联合委员会会议，双方就制定该领域合作总体规划交换了意见。韩方深信，这将成为扩大各领域合作的重要基础。

裴庆勋指出，许多韩国大型企业高度评价越南的发展潜力及优质人力资源。目前，双方正扩大在农业、人力资源培训及官方发展援助（ODA）项目等领域的合作。

值得注意的是，韩方将越韩科学技术研究院（VKIST）视为双边合作的典型范例，并期待其不断发展，成为两国合作的象征。

裴庆勋副总理强调了越南年轻人力资源的巨大潜力，并期待双方在人工智能、半导体工业等韩国政府重点关注的前沿领域加强合作。他坚信，未来双方将开展更多具体活动，助力实现共同目标并取得实质性成果。（完）

越通社
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