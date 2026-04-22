数字化转型助力城市轨道交通高质量发展

越通社河内——在河内交通拥堵和空气污染压力日益加大的背景下，推动出行方式向绿色、可持续转变已成为当务之急。在此趋势下，城市轨道交通（Metro）正日益成为市民青睐的出行方式，有效缓解城市基础设施压力，并逐步提升生活环境质量。



打造现代交通文化



目前，许多在河内工作和生活的市民优先选择城市铁路作为出行工具。2025年，河内铁路一人责任有限公司（Hanoi Metro）在吉灵-河东线和呠-河内火车站线上的客运量突破2000万人次，超额完成计划7%以上，平均每天接待约5.7万人次。这不仅是个体出行习惯的改变，更反映了追求便捷、文明及环境友好型生活的新趋势。



除了出行便利，由于票价稳定且无需承担燃油、停车或车辆保养等费用，选择城铁帮助市民节省出行费用。可以说，市民对城铁的信任与选择，正助力河内在未来塑造绿色、现代且可持续的城市面貌。



提升乘客体验



为响应通过加强管理和运营中的数字化转型来提升乘客体验的要求，河内城铁创新了购票形式。乘客可通过智能手机上的“Hanoi Metro”应用程序或关联平台购票，极大地方便了出行。



此外，月票已集成二维码（QR Code）或电子卡形式，使使用过程更加便捷、高效且节省费用。同时，乘客仍可在车站的自动售票机或人工柜台购票，以满足多样化需求。



近期，河内城市铁路行业在全系统同步推行了应用电子身份认证和生物识别技术的新型检票系统。得益于此，河内市铁路行业的营收同比增长了48%，客运量较2025年同期增长了15%。这不仅提升了乘客体验，还优化了管理运营效率，强力推动了本市交通领域的数字化进程。



未来，河内计划在全市公共交通网络中推行互联互通的电子票务系统，逐步实现将河内建设成为现代、可持续发展的文明城市目标。（完）





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