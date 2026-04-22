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庆和省着力打造“越南摄影之城”

4月21日下午，由越南文化、体育与旅游部副部长谢光东率领的工作代表团与庆和省人民委员会举行会议，就落实在该省开展的《打造与推广国家品牌——越南摄影之城》方案进行交谈。

庆和省着力打造“越南摄影之城”。图自越通社
庆和省着力打造“越南摄影之城”。图自越通社

越通社庆和省——4月21日下午，由越南文化、体育与旅游部副部长谢光东率领的工作代表团与庆和省人民委员会举行会议，就落实在该省开展的《打造与推广国家品牌——越南摄影之城》方案进行交谈。

在会议上，文化、体育与旅游部与庆和省人民委员会就该方案进行了深入讨论。重点内容包括：项目建设地点的选择；具体的发展模式；组织实施的各个阶段与步骤；“越南摄影之城”落成后的常态化活动安排。

摄影是视觉冲击力最强、最直接的艺术门类之一，能够广泛应用先进的现代技术。长期以来，摄影已成为记录历史、宣传推广国家形象与风土人情的有效媒介；它既是一种具有大众性的艺术创作，日益深入地参与到社会生活的各个领域。

当前，拍摄、创作、交流及举办摄影展已成为广大民众的普遍需求和审美趋势，形成了活跃的国内摄影氛围，也为摄影服务行业提供了巨大的本土市场潜力。

庆和省拥有得天独厚的自然条件，以众多著名美景而闻名，同时拥有悠久、底蕴深厚的人文传统，当地人民热情好客，这里不仅是摄影艺术取之不尽的创作灵感源泉，还是吸引国内外游客的富有魅力的旅游胜地。

打造和推广“越南摄影之城”品牌将为庆和省带来显著的物质与文化效益。具体而言，通过吸引国内外游客、投资者、文化工作者和艺术家前来住宿、参观与体验，当地将增加旅游收入，带动纪念品和礼品的销售以及创意产品的出口，从而为地方GDP增长做出贡献。

此外，这也是该省宣传文化景观、促进旅游业发展及扩大各领域合作关系的有利条件。该计划还有助于形成和发展创意企业与单位，构建完整的摄影生态系统，并推动创意产品向国际市场输出。（完）

越通社
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