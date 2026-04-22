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越航自7月1日起加密河内至莫斯科航线班次

为满足越南与俄罗斯之间日益增长的出行需求，越南航空公司（Vietnam Airlines、越航）将自7月1日起增加河内至莫斯科航线班次。新增航班将根据市场变化灵活运营，确保越南与国际市场之间的航空互联互通。

图自越通社
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越通社河内——为满足越南与俄罗斯之间日益增长的出行需求，越南航空公司（Vietnam Airlines、越航）将自7月1日起增加河内至莫斯科航线班次。新增航班将根据市场变化灵活运营，确保越南与国际市场之间的航空互联互通。

具体的是，河内至莫斯科航线的班次将由每周3班增至每周4班。除了当前每周一、周三和周五的航班外，越航将于每周日加密一班。所有航班均由现代化的宽体客机波音787执飞。

越航副总经理阮光忠透露，该公司将继续密切关注市场动态，根据各阶段情况合理调整运营计划，同时确保严格遵守飞行安全标准。对国际航线进行灵活调整并增加班次，不仅有助于维持运营效率，还能保障重要航线的顺畅运行，尤其是在欧洲市场，从而加强越南与地区和世界的互联互通。

加密班次是在越俄市场明显复苏的背景下实施的。2025年，越南接待俄罗斯游客量约达69万人次，较上一年增长近两倍。2026年前两月，游客数量约达24.6万人次，同比增长两倍。两国之间航空旅客总量也大幅增长，已超过新冠肺炎疫情爆发之前的水平。

目前，越航在越南与欧洲之间运营着11条直飞航线，由空客A350和波音787等宽体机队执飞。自2026年6月16日起，该公司计划开通河内至阿姆斯特丹的直飞航线，进一步拓展西欧市场。

加密河内—莫斯科航线班次，以及持续拓展欧洲航线网络，体现了越南航空公司在扩大航线网络覆盖表面一贯运营方向。作为国家航空公司，越南航空公司持续维护重要的国际航线，保障越南与世界之间的无缝衔接，从而促进贸易、旅游活动发展和融入国际社会进程等。（完）

越通社
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