经济

技术巩固越南小型企业增长信心

根据澳大利亚会计师公会（CPA ）4月21日在胡志明市公布的亚太地区小型企业调查，2025年越南小型企业呈现积极增长态势，84%的企业实现增长，较上年略有上升。

2025年越南小型企业呈现积极增长态势，84%的企业实现增长。图自越通社
2025年越南小型企业呈现积极增长态势，84%的企业实现增长。图自越通社

越通社胡志明市——根据澳大利亚会计师公会（CPA ）4月21日在胡志明市公布的亚太地区小型企业调查，2025年越南小型企业呈现积极增长态势，84%的企业实现增长，较上年略有上升。越南也是亚太地区乃至全球11个受访市场中表现最为突出的市场。

调查结果显示，增长势头预计将在2026年延续，89%的越南小型企业因大力应用技术、电子商务和提升管理能力而期望扩大业务规模。越南小微企业对本国经济前景也展现出最高信任度，85%的企业预计2026年国内经济将实现增长，远高于65%的受访地区平均水平。

澳大利亚会计师公会东南亚区域负责人普里亚·特鲁马莱（Priya Terumalay）表示，技术能力是帮助小型企业保持信心和发展的关键因素。2025年，越南小型企业在电子商务、社交媒体使用、电子支付和信息技术专家咨询等技术应用指标方面属于亚太地区领先群体。

尽管面临关税和贸易限制等全球不确定性，调查结果显示越南小型企业的发展潜力，特别是得益于精通技术的年轻企业家一代以及向新市场拓展的趋势。企业对国际竞争力的信心也有所增加，30%的企业期望2026年来自海外市场的收入将强劲增长。

亚太地区小型企业调查由澳大利亚会计师公会每年进行，旨在识别推动小型企业社区成功的因素。今年的结果综合了来自该地区11个市场的4166家小型企业的数据。（完）

越通社
#胡志明市 #亚太地区 #小型企业 #越南企业 越南
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