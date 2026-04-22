经济

进口实现增长 为出口和预算收入注入动力

据海关局的数据，2026年3月货物贸易逆差为6770万美元，使2026年前3月的逆差额达到36.4亿美元，而去年同期实现贸易顺差36.8亿美元。

位于太原省的TNG投资贸易股份公司生产链。图自越通社
位于太原省的TNG投资贸易股份公司生产链。图自越通社

越通社河内——2026年第一季度进出口形势开局良好，出口总额达2495亿美元，同比增长23%。其中，出口额达1229.3亿美元，同比增长19%；进口额达1265.7亿美元，同比增长27%，相当于较去年同期增加269.3亿美元，为后续季度出口活动实现突破性发展并增加收入来源奠定了基础。

进口快速增长 反映生产“热度”

据海关局的数据，2026年3月货物贸易逆差为6770万美元，使2026年前3月的逆差额达到36.4亿美元，而去年同期实现贸易顺差36.8亿美元。从本质上看，这并非消极信号，而是准确地反映了经济在增长周期初期的运行节奏。

海关局海关税收业务部门代表陈氏金河指出，进口结构显示出积极趋势，约94%的进口额为机械设备和原材料等生产资料。这表明在市场复苏背景下，企业正主动筹备资源，以迎接新订单。相反，消费品占比较低，未对贸易平衡造成巨大压力。

值得关注的是，外商直接投资（FDI）资金持续增加，一季度超540亿美元，同比增长9.1%。多个外资 项目的落地带动了机械设备和原材料的进口需求，从而推高了进口额。

工贸部进出口局副局长陈青海对此观点表示赞同。他表示，据工贸部的评估，年初的贸易逆差具有规律性。当企业增加生产原料进口时，到年底出口活动将进入冲刺阶段，贸易平衡将逐渐稳定。总体而言，进口强劲增长不仅是生产需求的结果，更是未来几季度出口增长的重要“垫脚石”，为满足大订单提供便利条件。

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谅山芝麻口岸。图自越通社

货物品类结构带动预算收入积极增长

随着进出口活动的活跃，海关部门的预算收入也取得了令人印象深刻的成果。

2026年第一季度，整个海关部门预算收入达117.105万亿越盾（折合人民币308亿元），完成预算任务的26%，同比增长14.4%。

这一成果得益于行政手续改革、海关现代化建设、主动为企业化解解难并创造便利条件等解决方案。 陈氏金河认为，货物进口额特别是生产原料的进口量增加和出口活动的复苏为预算收入增长做出了显著贡献。

在全球经济仍波动不定且不可预测的背景下，有效利用自由贸易协定（FTA）仍是扩大出口市场，获取原材料、先进技术和生产标准的关键因素。与此同时，实现出口市场多样化也是降低风险的必要措施。 从长远角度看，提高企业竞争力仍是核心要素，包括提升劳动生产率、应用科技、优化生产成本及提高产品质量。

由此可见，2026年第一季度进出口及预算收入的结果不仅反映了经济的强劲复苏，还展示了生产、投资和贸易活动的积极态势。（完）

越通社
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