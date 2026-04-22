推动口岸经济发展 成为边境省份重要增长动力之一

越通社河内——口岸经济日益巩固其作为边境地区重要增长动力之一的地位。然而，在新阶段推动口岸经济发展，不仅需要资源保障，更关键在于创新思维与果断有力的行动。



越共第十四届中央委员会第二次全体会议关于2026—2030年五年经济社会发展规划、国家财政以及公共债务借还、公共投资中期规划，并与实现“两位数”增长目标相衔接的结论，强调要建设现代化口岸经济，推动边境贸易与科技基础设施深度融合，同时牢固维护国防与安全。这既是战略方向，也是新形势下的迫切要求。



深入贯彻党的主张，紧跟政府指导和省委方向，近年来，高平省主动、同步实施多项措施，推动口岸经济发展。



2025年，在世界和地区形势复杂多变、国际贸易面临诸多挑战的背景下，高平省口岸经济仍取得积极成果，持续保持增长势头，为全省经济社会发展作出重要贡献。全省各口岸进出口总额达16.35亿美元，同比增长84%，完成省下达计划的181%；进出口活动带来的财政收入达2.257万亿越盾，同比增长144%，完成计划的327%，进一步凸显口岸经济在地方财政收入结构中的重要作用。



上述成果充分体现了高平省委和政府在有效挖掘边境潜力与优势方面的政治决心。基于此，迈入新发展阶段，高平省委明确将口岸经济打造为引领增长的重要动力。省委于2025年11月28日发布了关于2025—2030年阶段高平省口岸经济发展的第04-CT/TU号行动计划，其中一项重点举措是建设数字口岸平台，旨在实现进出口车辆与货物管理流程自动化，减少对人工处理的依赖，同时推动各职能部门之间的数据互联互通。该平台已制定明确实施路线，并将于2026年6月1日在全省范围内正式投入运行。随着清晰的路线图和各部门协同推进，数字口岸平台有望在高平省口岸管理与运营方面带来重要转变。



拥有约182公里边境线的老街省，提出将口岸经济区建设成为全省经济增长极。其中重点推进智慧口岸模式，将其视为提升管理效率、降低物流成本和增强通关能力的突破性举措。老街国际口岸金城公路桥和板王通道智慧口岸建设方案，旨在依托先进技术和自动化运输工具，实现管理、检查与监管现代化，从而提升通关能力、降低物流成本，营造更加便利的进出口环境。到2030年，进出口总额力争达到约90亿美元，两条通道的货物运输能力提升至原来的两倍，物流成本降低20%至30%。



该项目的核心在于构建智慧口岸模式，实现越中双方在车辆与货物数据方面的同步联通，在约定范围内按照两国国际协议，使用无人驾驶运输工具开展跨境运输，同时应用人工智能、物联网、大数据、5G网络以及卫星定位系统等现代技术平台。将智慧口岸发展与跨境电子商务相结合，为顺应数字经济发展趋势开辟了新路径。省领导表示，智慧口岸模式是国际贸易发展的必然趋势，也是对党关于建设现代口岸经济主张的具体体现。（完）

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