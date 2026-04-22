加拿大越南优秀企业家奖传递对接与融合精神

越通社河内—— 越南-加拿大企业家协会（VCBA）上周成功举行了“2026年加拿大越南优秀企业家奖”颁奖仪式。这是首次设立专门奖项，旨在表彰在加拿大的越南优秀企业家和企业。



该活动不仅对越南企业界的突出成就给予认可，还反映了越南人在温哥华乃至加拿大各大城市的经济社会生活中日益提高的地位。



越南-加拿大企业家协会主席Ken Chau在接受越通社驻加拿大记者采访时表示，该奖项有助于凝聚社区力量，传递旅居加拿大越南企业家的本领和创新精神，加深越南人社群的密切关系。



今年加拿大越南优秀企业家奖共设5个奖项，经过广泛提名和投票后，组委会从进入决赛的60家企业中评选出36个奖项，并在颁奖典礼上正式颁发。



加拿大越南优秀企业家奖为鼓励创业精神，促进经营发展，加强贸易投资合作机会，激励年轻一代不断前行。



不列颠哥伦比亚省议会议员屈洁冰（Teresa Wat）表示，在访问越南后，令她印象最深的是越南人的企业家精神、创造力、勤奋、前瞻性思维以及对家庭和社会的重视。



列治文市议员卢仙泳（Alexa Loo）认为，首次举办的年度奖项具有特殊意义，不仅是对各家企业的突出成就给予的认可，而且为人们继续努力注入动力。



近年来，越南-加拿大企业家协会举行了多项活动，如慈善募捐、年度高尔夫球赛、月度商业座谈会及越南语俱乐部等。本次大奖的成功举办进一步彰显了该协会在促进贸易和传播文化价值方面的桥梁作用。



旅居加拿大越南人社群不仅创造了就业岗位，促进当地经济发展，还丰富了温哥华或多伦多等多元文化城市的社会生活。



旅居加拿大越南企业和企业家的成功反映了越南人深度融入当地主流社会的进程。越南人社群正逐步凸显其作为加拿大多元文化图景中积极组成部分的作用，成为越加两国合作关系的重要桥梁。（完）

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