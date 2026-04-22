依法严惩利用社交媒体侵害国家利益行为

越通社永隆省——4月22日，永隆省第12区人民法院一审开庭审理被告人石氏花璃（1971年生，永隆省人）“利用民主自由权利侵犯国家利益、组织和个人合法权益罪”一案。



根据起诉状，自2021年至被捕期间，被告人石氏花璃使用社交平台脸书（Facebook）账号发布、直播并分享多段视频，内容涉及虚假信息、歪曲事实、诋毁诬蔑党和国家领导人，并对越南政府进行不实指控。职能机关经鉴定后确定，这些内容已侵犯国家利益以及组织、个人的合法权益。



经调查认定，被告人石氏花璃所发布的内容造成不良社会影响，削弱部分群众信任度，影响到有关机关、组织的声誉，并对当地社会治安秩序造成不利影响。



根据所收集到的资料和证据，永隆省公安厅安全调查机构于2025年11月对此案立案侦查，对犯罪嫌疑人石氏花璃进行羁押。同级人民检察院也已依法对被告人石氏花璃提起公诉。



石氏花璃在法庭上受审时已承认其违法行为，表示悔过自新，并请求从轻处罚。合议庭重点查明被告人的行为性质及违法程度，同时依法全面审查犯罪中从重与从轻处罚情节。



根据犯罪行为的性质和程度，合议庭已判处被告人石氏花璃有期徒刑三年六个月，罪名为上述所列。



依法公开审理此案，旨在依法严肃惩处违法行为，同时加强宣传引导，提升公众在使用社交媒体过程中的法律意识，正确行使民主自由权，不得侵犯国家利益以及组织、个人的合法权益。（完）



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