清明节：弘扬孝道文化、继承传统美德

在发展的旅程中，文化始终是精神支柱，既是社会的目标，也是动力。这种精神在越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议中得到了进一步肯定，其方向是培养富有仁爱、情义并懂得回归根源的越南人。

在现代洪流中，像“饮水思源”这样的传统价值仍在稳固地被守护和传递。因此，作为一种悠久的文化习俗，清明节在培养孝心、传承美德、连接各代人之间的情感方面仍具有重要作用。

在四月清晨宁静的氛围中，家族成员男女老少共同扫墓的画面已经十分熟悉。有人打扫，有人摆放祭品，有人擦拭墓碑等等，所有这些都在庄严与敬意中进行。大家坐在一起，讲述关于祖父母和先人的故事，潜移默化地向后代传递感恩之情。

人民艺人明姮：“每逢清明节，我们家里的子女、姑姨叔伯都会一起来祭扫墓地，持续传递爱与关怀。虽然祖父母和父母已经离世，但在世的人仍会保持联系，相互相爱。”

河内市民阮氏桃：“我和家人一起来这里怀念根源，我父母也安息在这里，因此来这里我感到非常开心和温暖。借此节日缅怀祖先，也是增强家庭成员之间的联系的好机会。”

今年清明节从4月5日持续到5月5日，是许多家庭回到家乡、宗族墓地，点燃香火以表达对祖先敬意的时刻。这些简单却富有意义的举动，有助于培养后代的感恩之心与责任感，并守护民族文化的独特性。

对阮红梅女士来说，今年的清明节更加特别，当熟悉的旋律在家族墓响起时，音乐既成为连接过去与现在的桥梁，又成为情感的桥梁，唤醒记忆，把她带回与已故丈夫的温馨回忆中。

河内市民阮红梅：“平时大家都忙，一年里不一定能经常来祭拜祖父母和父母。因此每逢清明节，每一位越南人都会想起祖先，远在他乡的人也会回乡。我觉得清明节对越南人来说是非常重要的。”

如今，许多仪式已经进行了调整，以更适应现代生活节奏，倡导节俭与文明，但孝道的核心价值始终被守护。

河内市民陈越胜：“越南人的传统是延续的，最初是长辈将情感传递给年轻一代，使他们回到故乡，逐渐这种习俗得以代代相传，让他们永远铭记根源。”

富寿省越南佛教委员会副主任、乐鸿金山寺住持释智盛：“清明节不仅是心灵仪式，更是一种孝道教育，是历代越南人民的传统美德。因此，每逢清明节，后代人有机会聚集在一起，共同缅怀祖先、怀念美好回忆。”

在时代的步伐愈发加快中，那些被一代代人守护和传承的传统价值，依然静静滋养着我们的精神世界。正是这些看似朴素却深厚的文化根基，让社会在发展中不失温度，也为更加可持续、更加有人文关怀的未来提供了坚实的支撑。（完）