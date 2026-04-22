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富国特区（安江省）菠萝岛的跨海缆车。图自 越通社
富国特区（安江省）的富国国际机场。图自 越通社
游客在富国特区 “求婚桥”观赏日落。图自 越通社
富国特区 “海之吻”（Kiss of the Sea）实景演出中的艺术烟花表演。图自 越通社
外国游客在富国特区冰淇淋海滩游玩。图自 越通社
游客在富国特区欣赏 “海之吻”（Kiss of the Sea）实景演出。图自 越通社
安江省富国特区接待国际游客逾100万人次
2026年前4个月，安江省富国特区接待国际游客超过100万人次，同比增长61.5%，完成全年计划的近50%。
2026年04月22日星期三 08:15
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