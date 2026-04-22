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富国特区（安江省）菠萝岛的跨海缆车。图自 越通社
富国特区（安江省）菠萝岛的跨海缆车。图自 越通社
富国特区（安江省）的富国国际机场。图自 越通社
富国特区（安江省）的富国国际机场。图自 越通社
游客在富国特区 “求婚桥”观赏日落。图自 越通社
游客在富国特区 “求婚桥”观赏日落。图自 越通社
富国特区 “海之吻”（Kiss of the Sea）实景演出中的艺术烟花表演。图自 越通社
富国特区 “海之吻”（Kiss of the Sea）实景演出中的艺术烟花表演。图自 越通社
外国游客在富国特区冰淇淋海滩游玩。图自 越通社
外国游客在富国特区冰淇淋海滩游玩。图自 越通社
游客在富国特区欣赏 “海之吻”（Kiss of the Sea）实景演出。图自 越通社
游客在富国特区欣赏 “海之吻”（Kiss of the Sea）实景演出。图自 越通社
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安江省富国特区接待国际游客逾100万人次

2026年前4个月，安江省富国特区接待国际游客超过100万人次，同比增长61.5%，完成全年计划的近50%。

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#富国 #旅游 #美景

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