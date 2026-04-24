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4·30和5·1假期：兴安省举办多场精彩文娱活动

2026年4·30南方解放及5·1国际劳动节假期期间，越南兴安省将在本省举办多场各具特色的文化、艺术及饮食活动，其亮点是于4月25日至27日举行的2026年铺宪（Phố Hiến）民间文化节。该活动旨在推介昔日铺宪与今日兴安的文化特色及风土人情，同时保护与弘扬传统文化。

兴安省的圣母祠。图自越通社
兴安省的圣母祠。图自越通社

越通社河内——2026年4·30南方解放及5·1国际劳动节假期期间，越南兴安省将在本省举办多场各具特色的文化、艺术及饮食活动，其亮点是于4月25日至27日举行的2026年铺宪（Phố Hiến）民间文化节。该活动旨在推介昔日铺宪与今日兴安的文化特色及风土人情，同时保护与弘扬传统文化。

据兴安省文化、体育与旅游厅消息，4月24日至27日，第三届兴安省美食节在省博物馆园区内举行。这不仅是一个极具吸引力的美食约会地，更是推崇兴安这片土地及其人民特有传统文化价值的空间。

为了广泛推介铺宪古街的独特价值，兴安省博物馆于4月22日至5月1日举办关于铺宪（Phố Hiến）古街的专题展示空间。通过展示内容，民众与游客能够更深入地了解铺宪古街的形成与发展历史，以及当地居民的生活、信仰与风俗习惯。

值此之际，4月25日，兴安省如琼乡平良村的翁寺（chùa Ông）将举行庙会开庙仪式，并公布将“翁寺庙会”列入国家级非物质文化遗产名录的决定。

这些代表性活动旨在宣传昔日铺宪与今日兴安的文化魅力，期待吸引越来越多的游客到访兴安省。

2025年，兴安全省接待游客约390万人次，其中国际游客约7.1万人次，旅游总收入预计达1.7万亿越盾。仅2026年第一季度，兴安省接待游客约170万人次，其中国际游客约3.5万人次。

兴安省文化、体育与旅游厅副厅长范文校表示，该省旅游宣传促销工作正持续向现代化、专业化方向进行，坚持“以游客体验为中心”，重点是加强电子营销（E-marketing）、应用数字化转型、完善旅游数据库并强化区域联动。同时，旅游业注重打造与地方文化特色相关的传媒产品，提高人力资源质量，并针对不同市场和游客群体开展个性化推介，从而逐步构建专业且可持续的兴安旅游品牌。（完）

越通社
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