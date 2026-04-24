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越南成为澳大利亚游客的首选目的地

澳大利亚旅游专业网站Escape报道， 凭借多样化的自然景观、独特的文化、丰富的美食以及飞行时间不足10小时的直飞航班等优势，越南在吸引澳大利亚游客方面被认为具有较强竞争力。

岘港金桥。图自越通社
岘港金桥。图自越通社

越通社河内——据澳大利亚旅游专业网站Escape报道，在全球旅游趋势波动不断的背景下，越南在2026年正崛起为澳大利亚游客的首选目的地。

Escape的专家认为，中东地缘政治局势复杂以及欧洲旅游成本上升，使得包括越南在内的亚洲地区成为安全、近便且成本合理的合适选择。凭借多样化的自然景观、独特的文化、丰富的美食以及飞行时间不足10小时的直飞航班等优势，越南在吸引澳大利亚游客方面被认为具有较强竞争力。

据在线旅游平台Travel Agent Finder的数据，越南首次进入2026年3月搜索量最多的十大目的地名单，显示出其在国际市场上日益增长的吸引力。与此同时，Expedia平台也记录到对越南沿海城市的强劲需求，其中芽庄和岘港在亚洲热门目的地名单中位居前列，住宿信息访问量较去年同期增长65%；紧随其后的是富国岛，增幅达45%。

除了旅游资源外，合理的成本以及多元化的文化和美食体验也有助于提升越南的竞争力。游客可以以实惠的价格体验丰富的美食，同时住宿和交通成本与许多国际目的地相比被认为具有竞争力。

目前，越澳两国之间的航空连接日益便利。越南航空、澳航和越捷航空运营着从悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯飞往河内和胡志明市的直飞航班，为2026年和今后几年的越南旅游增长创造了有利条件。

新加坡《海峡时报》（The Strait Times）评论称，越南正成为东南亚领先的目的地之一，这体现在社交媒体平台上的高度关注以及近年来旅游业的显著增长。越南凭借历史遗迹、多样化的自然景观和合理的成本吸引着游客，街头文化、美食以及价格实惠的康养、美容服务越来越吸引年轻游客。

与此同时，许多国际酒店集团正扩大在越南的业务，在富国岛和头顿等重点目的地开发度假村。康养旅游趋势也在越南北部和中部具有景观优势的多个地区发展，美利亚酒店集团、希尔顿酒店及度假村等国际品牌参与其中。

据越南国家旅游局数据，旅游收入大幅增长，从1990年的13.4亿越南盾增至2010年的355万亿越南盾，并在2024年达到约840万亿越南盾。新冠疫情后，越南是东南亚旅游复苏最快的市场之一，国际游客量已达2019年疫情前水平的约98%。

2026年第一季度，越南接待国际游客676万人次，同比增长12.4%；中国、韩国和中国台湾等重点市场继续发挥推动旅游增长的主要动力作用。（完）

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