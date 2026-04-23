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韩国总统夫人在越南体验2026年韩国文化旅游节

4月23日，在韩国总统李在明偕夫人对越南进行国事访问的间隙，韩国总统夫人金惠京（Kim Hea Kyung）在河内西湖乐天购物中心（Lotte Mall ）出席了2026年韩国文化旅游节活动。该活动内容丰富多彩，吸引了数百人参与，旨在促进越韩两国文化与旅游交流。

金惠京夫人参观体验“辣椒酱黄油拌饭”。图自越通社
金惠京夫人参观体验“辣椒酱黄油拌饭”。图自越通社

越通社河内 ——4月23日，在韩国总统李在明偕夫人对越南进行国事访问的间隙，韩国总统夫人金惠京（Kim Hea Kyung）在河内西湖乐天购物中心（Lotte Mall ）出席了2026年韩国文化旅游节活动。该活动内容丰富多彩，吸引了数百人参与，旨在促进越韩两国文化与旅游交流。

2026年韩国文化旅游节开幕后，金惠京夫人参观体验了K-Food（韩国美食）、K-Content（韩国内容）、K-Beauty（韩国美妆）、K-Heritage（韩国遗产）等展位。特别是在K-Food展位，金惠京夫人与曾出演越韩合拍电影《妈妈请别走》的韩国演员丁一宇以及韩国著名厨师池俊赫一同再现了曾在电视剧《暴君的厨师》中出现过的“辣椒酱黄油拌饭”和“黑芝麻马卡龙”。

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韩国总统李在明夫人金惠京与各位代表在2026年韩国文化旅游节上体验制作糕点。图自越通社

本届节日于4月23日至26日举行，口号为“感受你的韩国”。节日期间还举办了“韩流脱口秀”交流活动，韩国演员丁一宇、歌手光荣出席。

在活动上，韩国观光公社驻越南代表处还向韩流粉丝社群介绍了以“韩流粉丝之旅”为主题的韩国地方旅游景点，如介绍韩国流行音乐MV拍摄地、电子竞技相关场地等。

金惠京夫人出席2026年韩国文化旅游节，不仅为活动留下了印记，也为李在明总统对越南进行国事访问的成功作出了贡献。（完）

越通社
#2026年韩国文化旅游节 #韩国总统夫人 #越韩 韩国 World
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