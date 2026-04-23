文化

近百件世界及越南绘画杰作亮相胡志明市

“光之屋”（Maison de Lumière）画展在胡志明市头顿坊隆重开幕，共展出近100幅世界及越南著名画家的杰作。

“光之屋”画展开幕剪彩仪式。图自越通社
“光之屋”画展开幕剪彩仪式。图自越通社

越通社胡志明市——“光之屋”（Maison de Lumière）画展在胡志明市头顿坊隆重开幕，共展出近100幅世界及越南著名画家的杰作。

此次画展向公众推介了达·芬奇、米开朗基罗、伦勃朗、凡高、莫奈及毕加索等世界艺术巨匠的代表作。活动的亮点在于将国际艺术巅峰之作与东洋美术学院名家的作品同台展出。

越南文化体育与旅游部代表在开幕式上致辞时表示，此次活动不仅旨在弘扬越南文化，也彰显了国内画家的创造价值。

胡志明市头顿坊人民委员会副主席表示，当地目前正集中力量，大力推动旅游与服务业发展。地方政府希望构建一个开放的文化空间，旨在系紧情感纽带，传递艺术魅力。她希望通过此次活动，为促进经济与文化的可持续及和谐发展做出贡献。

从专业角度看，来自胡志明市美术协会的画家邓越评价称，这是一种崭新的展览模式，为画家群体提供了学习大型展览组织经验的机会；同时也丰富了当地民众的文化生活空间。

“光之屋”（Maison de Lumière）画展自2026年4月21日起免费开放，持续至5月25日。（完）

越通社
#绘画杰作 #胡志明市 #胡志明市美术协会 #光之屋 越南
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