文化

越南手工艺村发展的动力

在时代强劲变革的浪潮中，当发展不再仅以增长速度衡量，更以特色深度为标尺之际，越共中央政治局第80-NQ/TW号决议开辟了一个新视角：文化并非处于后方，而是与时代同行并引领发展。

越通社河内——在时代强劲变革的浪潮中，当发展不再仅以增长速度衡量，更以特色深度为标尺之际，越共中央政治局第80-NQ/TW号决议开辟了一个新视角：文化并非处于后方，而是与时代同行并引领发展。

在这一进程中，那些看似宁静的手工艺村如同“源头活水”般浮现，悄然转化为发展的力量。手工艺村不再被视为单纯需要保护的遗产，而是成为文化经济中的创作主体。

越南文化工业发展协会主席、人民艺术家王维边表示，越南的手工艺村总体上非常丰富；我国的手工艺品产业也多种多样。值得注意的是，这些手工艺村依然保留着民族文化的灵魂。

“第80号决议在此时出台非常合时宜，因为国家发展需要文化的定型和力量来促进增长。今天的文化不仅是精神价值，还必须成为一个能够创造利润、为经济做出贡献的领域。”人民艺术家王维边分享道。

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富寿省平元乡香耕陶瓷是一个特殊的故事，一个从沉睡记忆中苏醒、从旧土中培育创造力的故事。图自越通社

香耕：工匠之手“重写”陶土命运

富寿省平元乡香耕陶瓷是一个特殊的故事，一个从沉睡记忆中苏醒、从旧土中培育创造力的故事。

曾有一段时间，面对工业材料浪潮的冲击，香耕陶瓷似乎濒临消亡，如今正以新的方向逐步重振地位。那些人们熟悉的缸、罐等产品继承了传统技艺，但在形态、釉色和功能上披上了“新装”，以适应现代生活空间。

在香耕生活并工作的雕塑家、画家阮鸿光表示，这里的陶瓷业已有300多年历史。他分享道：“我身上流淌着两种血脉：一种是继承自祖辈的艺匠之血，另一种是经过系统美术培训、汲取越南文化精华的艺术家之血。”

目前，阮鸿光被视为为香耕陶瓷业“守火”并助其远扬做出巨大贡献的人物。

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钵场瓷器在河内文庙—国子监的展览空间。图自越通社

钵场：百年炉火依然闪耀

如果说香耕代表着从记忆中的回归，那么钵场则是持续发展的典型例证——这里窑火从未熄灭，反而随着时间日益旺盛。

历经数百年，钵场不仅坚守传统技艺，而且不断创新以适应市场需求。钵场的突出之处还在于其连接文化与经济的能力。手工艺村不仅从事生产，更成为了体验式旅游的目的地。

目前，钵场陶瓷村拥有近200家企业和约1000个生产户，为数千名劳动者创造了就业机会。年生产经营产值超过2万亿越盾。

2025年，钵场陶瓷村与万福丝绸村成为越南首批被公认为全球创意手工艺城市网络成员的两个手工艺村。

贴金业与守护越南精粹的渴望

骁骑是越南唯一专门从事贴金的村庄，与文化、信仰工程紧密相连。骁骑村（河内市嘉林县）的优秀艺人阮英钟表示，这里的贴金业已有300多年历史。

如今，除了传统祭器外，箔金还广泛应用于室内装饰。特别是，骁骑贴金业已被公认为国家级非物质文化遗产（2023年10月）。

可以看出，越共中央政治局新颁布的第80-NQ/TW号决议正是一项重要进展，肯定了在新趋势下发展国家文化的作用。对于钵场、香耕、骁骑等手工艺村而言，该决议起着定向作用，有助于保护精粹、挖掘内生资源并促进创新创造。

目前，全国约有5400个手工艺村，其中约2000个为传统手工艺村。这些手工艺村为约1100万当地劳动力创造了就业。手工艺村的产品已出口到160多个国家，每年创汇超过20亿美元。（完）

越通社
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