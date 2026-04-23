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越南政府总理黎明兴与韩国总统李在明共同出席越韩经济合作圆桌座谈会

黎明兴在座谈会上强调，韩越两国顶尖集团和企业的出席，是两国经济界对未来合作抱有信任、紧密联系和巨大期望的明证。

越通社河内 ——在韩国总统李在明偕夫人对越南进行国事访问期间，4月23日下午，越南政府总理黎明兴与韩国总统李在明（ Lee Jae Myung）在河内共同出席越韩经济、贸易、投资合作圆桌座谈会。此次座谈会是越韩经济论坛的一部分。

出席圆桌座谈会的有越韩两国各部委领导以及来自越韩两国多个重要领域的26家顶尖企业领导。

基于越韩两国34年来良好的关系基础，经济、贸易合作是两国关系的主要支柱，也是越南国际经济合作中的亮点。两国成为了彼此最重要的合作伙伴之一。

韩国目前是越南第一大投资来源国，第二大旅游客源市场，第二大官方发展援助提供国，第三大贸易伙伴，第三大劳务接收市场。2025年越韩双边贸易额达895亿美元。截至2026年3月底，韩国仍是越南最大的投资来源国，注册资本总额达989亿美元，项目10447个。

黎明兴在座谈会上强调，韩越两国顶尖集团和企业的出席，是两国经济界对未来合作抱有信任、紧密联系和巨大期望的明证。

黎明兴表示，越南正步入新的发展阶段，以科技、创新和数字化转型为动力和基础，目标是快速、可持续发展。越南正大力实施三大战略突破：体制、基础设施、人力资源，同时推动增长模式从广度向深度转型。在这一进程中，越南明确，民营经济是最重要的动力，与包括韩国在内的国际伙伴的合作是实现突破的关键因素。

黎明兴强调，如今的越韩关系已超越单纯的贸易或投资合作，进入了一个更高阶段——全面战略合作阶段，共同参与、共同打造地区和全球的新价值链。

黎明兴希望韩国企业扩大深度投资，聚焦高科技、半导体、人工智能、清洁能源等领域；加强技术转让，在越南发展研发生态系统；推动与越南企业的联动，助力提升其内在能力，更深地参与全球价值链，从而产生协同效应，实现可持续发展。

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越韩经济、贸易、投资合作圆桌座谈会。图片来源：越通社

越南政府将继续完善体制，大力革新法律体系、行政手续，最大限度简化经营条件，确保投资环境透明、稳定。

黎明兴认为，现在是越韩将合作提升到新层级、从投资伙伴转变为共同构建未来伙伴的时候了。希望两国企业坦诚交流，提出具体建议，与两国政府共同破解瓶颈，开辟新的合作方向。

韩国总统李在明表示，当前全球经济不稳定加剧，正处于危机时刻。因此，韩越两国之间的经济合作比以往任何时候都更加重要，坚信韩国和越南是引领全球价值链的最佳合作伙伴。

李在明强调，越南是全球生产中心，拥有卓越的生产能力和丰富的资源，认为如果将这些优势与韩国的先进工业技术相结合，将能克服任何危机。

李在明相信越韩将实现2030年双边贸易额1500亿美元的目标，并建议双方加强在生产领域的合作，将合作范围扩展到半导体、电动汽车等先进工业领域。

李在明强调，出席座谈会的企业家们正是引领两国经济未来的支柱，希望两国企业坦诚分享经验和智慧，共同开启新的合作前景。（完）

越通社
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