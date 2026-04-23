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越南外长黎怀忠与爱沙尼亚外长马尔古斯·查赫克纳举行会谈

4月23日，越南外交部副部长黎怀忠在河内与正对越南进行正式访问的爱沙尼亚外交部长马尔古斯·查赫克纳(H.E. Margus Tsahkna)举行会谈。

越南外长黎怀忠与爱沙尼亚外长马尔古斯·查赫克纳。图自越通社
越南外长黎怀忠与爱沙尼亚外长马尔古斯·查赫克纳。图自越通社

越通社河内——4月23日，越南外交部副部长黎怀忠在河内与正对越南进行正式访问的爱沙尼亚外交部长马尔古斯·查赫克纳(H.E. Margus Tsahkna)举行会谈。

黎怀忠高度评价马尔古斯·查赫克纳作为越南成功举办第十六届国会换届选举，健全领导班子后访越的首位欧盟成员国部长。此访体现了爱沙尼亚对深化与越南多领域合作关系的重视与决心。黎怀忠强调，越南始终重视并希望推动与其在北欧和波罗的海地区重要合作伙伴——爱沙尼亚之间多领域传统友好合作关系提质升级。

黎怀忠建议双方继续通过党际、政府、议会等渠道加强高层和各级代表团互访和接触，加密民间交流，增进相互了解，巩固政治互信，并为双边关系注入新动力。

马尔古斯·查赫克纳强调，爱沙尼亚高度重视与越南的关系，对越南经济社会发展成就，以及越南在地区和国际舞台上不断提升的作用和地位表示印象深刻。他希望进一步提升越爱科技、创新等领域合作层次和水平，推动两国各机构、地方、院校和企业之间合作迈上新台阶。

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越南外长黎怀忠与爱沙尼亚外长马尔古斯·查赫克纳举行会谈。图自越通社

双方一致认为，越南与爱沙尼亚在经贸、科技、国防安全、教育培训以及海洋经济等领域上合作潜力巨大、空间广阔。在经贸领域，双方一致同意加强两国企业通融对接，支持企业了解彼此市场、交流信息，并寻找各自优势领域投资与合作机会。今后应为贸易促进活动、合作伙伴对接以及拓展符合新发展趋势的领域创造便利条件。黎怀忠建议爱沙尼亚推动尚未批准《欧盟—越南投资保护协定》的其他欧盟成员国尽早完成批准程序。

双方强调了数字化转型、数字政府、网络安全、教育培训和信息技术等领域的广阔合作前景。黎怀忠高度评价爱沙尼亚在建设电子政务、数字基础设施建设、在线公共服务以及创新生态系统方面的经验和优势。他建议爱沙尼亚继续向越南分享优势领域经验，助推越南数字化转型、公共治理现代化以及行政手续简化进程。

值此机会，双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，重申支持多边主义，重视国际法在应对传统和非传统挑战中的重要性，一致同意继续在联合国、东盟—欧盟等多边论坛上保持密切协调，为促进各自地区乃至世界的和平、稳定与可持续发展做出贡献等。（完）

越通社
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