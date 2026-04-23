筑牢民生底线 以人民满意度为标准（三）

在迈向高增长目标的进程中，越南不以牺牲社会进步和公平为代价。相反，巩固民生、提高生活质量并将人民的满意度作为衡量标准正成为发展战略中的首要要求。

在迈向高增长目标的进程中，越南不以牺牲社会进步和公平为代价。相反，巩固民生、提高生活质量并将人民的满意度作为衡量标准正成为发展战略中的首要要求。

这一思想并非新论。早在政权建立之初，胡志明主席就曾肯定：“社会主义就是要让人民吃得饱、穿得暖，生活日益幸福，人人都能上学，生病有药医，老有所养。” 其中，“人人都能上学，生病有药医”正是社会民生两个重要支柱——教育与医疗卫生的核心任务。

巩固民生、提高生活质量并将人民的满意度作为衡量标准正成为发展战略中的首要要求。

这一精神在政治局所颁布的关于实现教育培训突破性发展的第71-NQ/TW号决议和关于加强保护、关怀和改善人民群众健康水平的第72-NQ/TW号决议中得到了进一步体现。这两项决议都凸显了以人为发展中心的一贯方针。

社会民生——可持续发展的基石

苏林总书记、国家主席在与各部委和地方政府的各场会议上多次强调，经济发展必须与社会发展紧密相结合，确保社会进步与公平。所有民生政策都必须指向提升人民尤其是弱势群体、贫困者及偏远地区同胞的生活质量。

卫生部部长陶红兰也持相同观点，她强调，将人民健康放在首位，努力实现全民享有医疗保健和健康管理服务的目标至关重要。实行“全民免费医疗”具有长远意义，充分体现了这一政策的人文性。

多年来，越南社会民生系统朝着包容性和可持续性方向不断得到完善。到2025年，按多维贫困标准，贫困户比例降至约1.3%；劳动者平均收入从2020年每月550万越盾增至2025年的830万越盾。2023年人类发展指数（HDI）达到0.766，在193个国家和地区中排名第93位，与1990年相比显著提升。

与此同时，保障性住房计划和危旧房消除计划得到了加强；社会保障系统得到了扩展，有助于保护弱势群体免受生活变故的影响。

然而，这些积极成果并不能完全反映民众的感受。各地区服务质量差距依然存在；部分上级医院超负荷现状尚未完全得到解决；部分地区的教育质量也参差不齐。这表明政策与实践之间的差距仍需进一步缩小。

保障性住房计划和危旧房消除计划得到了加强；社会保障系统得到了扩展，有助于保护弱势群体免受生活变故的影响。图自越通社

落实政策 提升人民满意度

从民众视角看，满意度不仅来自“有政策”，而且在于获取服务时的具体体验。

北宁省工人梅芳分享道：“近几年来，医疗保险和医疗保障政策有所改善，但每次需要体检，我仍然不得不去河内的大型医院。如果基层医疗体系更加完善，人们就医会方便得多。”

与此同时，河内市明珠乡的一位家长陈文雄表示：“免学费和免除教科书费用政策非常好，减轻了各家庭，尤其是经济困难家庭的负担。我们非常高兴。但我最关心的是需要继续提升教学质量，让学生们更加有效地学习，而不会遇到太多困难。”

新发展阶段的要求不仅是扩大政策覆盖面，而且是要提高执行质量，保障人民真正享受发展成果。

长期在越工作的中国专家侯向玉博士评论道，目前的政策体现了“投资于人”的方向，着力解决人民最实际、最根本的问题。

然而，他认为，最大挑战在于落实环节：“无论一项政策多么好，如果人民，特别是偏远地区的人民，仍然难以获得服务，那么这项政策的有效性将受到限制。”

他还强调，从基础设施、人力资源素质到培训内容等方面都需要保持一致性。上调工资、免除学费固然是好事，但我们也需要考察基础设施和人力资源素质能否跟上。例如，如果赋予大学自主权，它们是否有能力专注于基础领域的长期研究？如果普及英语的话，农村儿童能否获得合格且发音准确的教师？培训课程是否合适？

简而言之，这就像种树；政府已经挖好了坑，施好了肥，剩下的就是精心培育这些“幼苗”，让它们真正长成大树。

清化省玉勒民族寄宿高中学生在电子图书馆查阅学习资料。图自越通社

得益于主动将信息技术应用于教学，清化省山区困难地区少数民族学生正逐步接近融入4.0时代知识的梦想。图自越通社

信息技术帮助山区学生不被“掉队”，缩小山区与平原地区教育差距。图自越通社

学生在信息技术课堂上的学习情景。图自越通社

中国专家黄合孟博士也认为，随着生活水平提高，民众的需求不仅局限于“吃饱穿暖”，而转向更高的要求，特别是在教育和医疗卫生领域。这要求我们坚持以人为本的发展方向，提高公共服务质量，确保所有人都能公平地享受发展成果。

为缩短差距，越南教育培训部部长黄明山强调，今后，应集中于完善教育机构网络并建设同步基础设施；将发展教师队伍与革新教学方法相结合；建设高质量的培训和研究中心；同时在教育培训中大力推进数字化转型和技术的应用。

越南医疗体系日臻完善，朝着预防与治疗协调互补、以防病为基础、以全面健康关怀为贯穿始终的目标发展。图自越通社

与此同时，医疗卫生领域的任务包括继续完善体制，提高人力资源素质，加强预防医学，提升基层医疗能力，发展现代化医疗卫生系统，同时促进数字化转型和国际合作。

在新发展纪元中，衡量成功的标准不仅在于经济增长速度，而且在于人民对基本服务改善的满意度。当教育更优、医疗更便、民生真正惠及每一个人时，才是“以人为本、为民谋福”发展模式最有力、最生动的证明。（完）