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胡国勇副总理：分配国家目标计划资金要聚焦重点民生领域

4月23日上午，越南政府副总理胡国勇主持召开关于2026-2035年新农村建设、可持续减贫、少数民族和山区经济社会发展等国家目标计划落实情况及2026年底前需集中实施的重点任务方向的会议。

胡国勇副总理发表讲话。图自越通社
胡国勇副总理发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月23日上午，越南政府副总理胡国勇主持召开关于2026-2035年新农村建设、可持续减贫、少数民族和山区经济社会发展等国家目标计划落实情况及2026年底前需集中实施的重点任务方向的会议。

据越南农业与环境部报告，自2026年初，越南各地集中完善指导性文件、办理国家目标计划资金从2025年结转至2026年的手续，并制定至2030年的实施计划。“一乡一品”（OCOP）计划继续有效实施。各部委、机构一致同意建议成立中央指导委员会。2026-2030年中央财政预算资金需求预计：公共投资资金超过20.5万亿越盾，实施经费约7000亿越盾。

胡国勇在会议总结时，对各部委在实施现已整合为一个统一计划的三个国家目标计划过程中密切配合、初步取得多项积极成果表示表扬。同时，他指出，部分部委指导性文件出台仍较缓慢，公共投资资金拨付进度仍未达到要求。

他要求抓紧健全从中央到地方的指导委员会及辅助机构；责成农业与环境部与内务部、民族与宗教部配合，于2026年4月内呈报成立指导委员会的方案。同时，各部委需要尽早颁布充足的指导性文件供地方实施。

胡国勇责成农业与环境部牵头按照简洁、易懂、明确程序顺序的方向制定《国家目标计划实施指导手册》。各部委需要集中完成2021-2025年结转至2026年的资金到位工作，及时解决困难，避免资金积压或被收回。

关于投资方向，胡国勇要求在2026-2030年优先资源投入困难地区、少数民族和山区；集中投资于清洁水、生产用地、医疗、教育和住房等民生领域；避免“撒胡椒面”的投资；责成国家银行制定支持这些地区发展生产的优惠信贷政策。

胡国勇还要求各地主动落实已颁布的政策，优先资源投入困难地区、边境、海岛；各地在农村、山区发展中创造突破，特别是推动数字化转型，与旅游发展相结合，提高人民生活水平；完善国家目标计划的实施规划等。（完）



越通社
#胡国勇副总理 #国家目标计划 #民生领域 越南
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越南—新纪元

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