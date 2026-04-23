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十六届国会一次会议：推进数字化转型 户籍登记不受行政区划的限制

关于彻底下放户籍登记权限、实现户籍登记不受行政区划限制以及授权签署户籍文书等问题，政府已进行全面审查和评估，认为相关条件和资源保障已经具备。

23日下午召开的会议现场。图片来源：越通社
23日下午召开的会议现场。图片来源：越通社

越通社河内4月23日——4月23日下午，出席第十六届国会第一次会议的492名代表中的488名已表决通过了《户籍法（修正案）》。

在国会表决通过之前，司法部部长黄青松作了关于该法案说明、意见采纳与梳理情况的报告。吸收采纳国会代表的意见，政府已补充推出在全国范围内统一以“主动办”模式进行出生登记和死亡登记的路线图，最迟于2031年1月1日起实施。

这是一项重大改革，即由“公民提出申请”的机制转向“国家机关主动服务”，要求同步完善数字基础设施和数据互联互通，特别是在医疗领域。在过渡阶段，具备条件的地方可先行实施；同时，国家将继续加大基础设施投入、开展人才培训并加强政策宣传，以确保政策可行性和社会共识。

关于彻底下放户籍登记权限、实现户籍登记不受行政区划限制以及授权签署户籍文书等问题，政府已进行全面审查和评估，认为相关条件和资源保障已经具备。自2025年7月1日实施两级地方政府模式以来，开展不受行政区划限制的户籍登记工作总体运行稳定，未出现重大问题。

会议上，国会代表已投票通过了《〈公证法〉若干条款修改补充法》和《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》。

此外，国会还以绝大多数赞成票，通过了《〈竞赛与奖励法〉若干条款修改补充法》《〈信仰与宗教法〉（修正案）》《信息获取法（修正案）》，以及国会关于加强预防和解决国际投资争端成效的协调机制和特殊政策的决议；同时通过了《〈越南社会主义共和国驻外代表机构法〉若干条款修改补充法》。（完）

越通社
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