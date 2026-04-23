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越南国家法律数据库新版正式开通

4月23日上午，越南国会副主席阮克定和政府副总理黎进珠在司法部出席了国家法律数据库新版及支持全面核查规范性法律文件信息系统的开通仪式。

越南国家法律数据库新版开通仪式。图自越通社
越南国家法律数据库新版开通仪式。图自越通社

越通社河内——4月23日上午，越南国会副主席阮克定和政府副总理黎进珠在司法部出席了国家法律数据库新版及支持全面核查规范性法律文件信息系统的开通仪式。

据司法部介绍，国家法律数据库新版经过全面重构，对每条、款、项、点进行精细化管理，并按照先进法律体系的共同语言进行标准化。数据被转换为“结构化数据”，允许机器读取、理解和自动处理，同时与其他数字平台互联互通。

在整个政治体系正开展全国范围内大规模、高精度要求的规范性法律文件系统全面核查的背景下，数据标准化具有重要意义。值得注意的是，人工智能首次得到广泛应用，有助于保障数据“正确-充足-干净-鲜活”的质量，提高开发利用效率。

国家法律数据库帮助个人、组织直观、透明地查询规范性法律文件，并跟踪法规随时间的变化。同时，该系统支持国家机关在文件管理、起草、检查、核查、系统化以及法律普及教育等方面的工作。

在标准化数据平台的基础上，该系统成为越南法律数字平台的核心组成部分，直接服务于全国范围内的规范性法律文件全面核查工作。今后，该系统将按照五大战略支柱方向进行发展，包括：文件全生命周期数字化；发展法律数据连接生态系统；推动人工智能应用；形成法律大数据平台；发展服务社会的数字法律知识。

自2026年4月23日起，国家法律数据库新版在网址 https://vbpl.vn/ 正式运行。

当天上午，组委会还举行了部署全面核查规范性法律文件系统的培训会议。（完）

越通社
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越南—新纪元

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