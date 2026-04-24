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胡志明市愿与荷兰伙伴推动合作关系行稳致远

胡志明市希望并愿意推动与荷兰各伙伴之间的友好合作关系不断走深走实，行稳致远，为越荷全面伙伴关系作出切实贡献。这是胡志明市人民委员会副主席裴明盛23日晚在胡志明市举行的荷兰王国国庆日（4月27日）与荷兰国王威廉-亚历山大生日（1967年4月27日—2026年4月27日）庆祝活动上所强调的内容。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛与荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托。图自越通社
胡志明市人民委员会副主席裴明盛与荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市希望并愿意推动与荷兰各伙伴之间的友好合作关系不断走深走实，行稳致远，为越荷全面伙伴关系作出切实贡献。这是胡志明市人民委员会副主席裴明盛23日晚在胡志明市举行的荷兰王国国庆日（4月27日）与荷兰国王威廉-亚历山大生日（1967年4月27日—2026年4月27日）庆祝活动上所强调的内容。

裴明盛对越荷两国关系呈现出积极发展态势感到高兴。50多年来，越荷关系已成为充满活力、务实高效的典范，并取得了诸多重要 “里程碑式”进展，其中最突出的是两国关系于2019年被升级为全面伙伴关系。

裴明盛指出，胡志明市是越南全国率先与荷兰开展务实合作的地方之一。目前，荷兰是对胡志明市投资最大的欧盟国家，总投资额超过82亿美元。胡志明市已与荷兰鹿特丹市（Rotterdam）、埃因霍温市（Eindhoven）和埃门市（Emmen）建立友好合作关系。胡志明市与荷兰伙伴正有效开展港口与航空港可持续发展研究合作项目，制定胡志明市防洪方案等。裴明盛相信，胡志明市与荷兰各地方之间友好合作关系乃至越荷全面伙伴关系必将走的更稳更好。

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荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托发表讲话。图自越通社

荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托（Raissa Marteaux）在庆祝活动上强调了荷兰与越南在创造力、敢于表达自我、勇于体验与尝试精神方面的相似之处。她指出，胡志明市凭借强劲的发展动力成为荷兰创新理念、越南活力以及双方共同愿景交汇之地。

拉伊莎·马尔托强调，荷越关系是一种建立在坚实基础之上的伙伴关系，并由共同发展的承诺与携手塑造未来的愿景所推动。荷兰继续是越南在欧盟中的最大贸易伙伴和投资来源国，2025年双方合作取得了许多重要进展。其中，荷兰外贸与发展合作大臣一行与20多家企业已赴胡志明市寻求港口与机场建设合作机会，双方防洪减灾、创新与教育、农业以及文化交流等领域合作也在持续深化，并取得了多项具体成果。

拉伊莎·马尔托表示，当前国际形势变幻莫测,充满不确定性，荷兰与越南人民都具备快速适应能力，不断寻求重组供应链、重塑伙伴关系的解决方案，并将创新与技术相结合，以保持竞争优势。荷兰企业始终愿意配合推动双方关系深入发展。（完）

越通社
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