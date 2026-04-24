何炜大使谈苏林总书记、国家主席访华意义：三个“首次”开启越中合作新境界

在越南共中央总书记、国家主席苏林圆满结束访华之际，中国驻越南特命全权大使何炜接受了越通社记者的专访。何大使分享了此次访问中具有历史意义的多个“首次”亮点，并展望了落实构建越中命运共同体愿景的前景。

记者：何大使您好！感谢您接受了越南通讯社的这次专访。第一个问题是，在越共十四大成功召开之后，以及刚刚获得信任当选国家主席后，越共中央总书记、国家主席苏林选择中国作为出访的首个国家。请问大使，此次国事访问在巩固政治互信、进一步深化越中全面战略合作伙伴关系和构建新时代越中命运共同体方面具有怎样的战略指向意义？

中国驻越南特命全权大使何炜：这是一次具有历史意义的访问，将成为中越友好史上新的里程碑，并对中越两国以及整个地区产生深远的影响。作为全程陪同苏林同志活动的亲历者，我想用三个“首次”来概括对此访的感受。

这是越南党政领导集体调整到位后，越南最高领导人的首次出访。那么同时也是外国国家元首首次到访中国的未来之都——雄安。也是外国领导人首次在访问期间乘坐10个小时的高铁，形成了跨越5个省份，达到2,500公里。这些首次啊，充分凸显了两党、两国对当前形势下推进中越命运共同体建设的历史性意义。

具体而言呢，访问的重要成果主要体现在以下三个方面：一是政治互信再深化。 充分彰显了中越关系的特殊性和高水平，是越南将发展对华关系至于外交政策的头等优先的一个生动体现。二是务实合作再加速。 在中越发展战略交汇这样的一个关键时期，苏林总书记、国家主席率领9名越共中央政治局委员，以及近40名政部级的官员组成的超高规格代表团访问中国。在短短的四天的时间里面，代表团横跨北京、河北、广西三地。三是多边协调的再加强, 为地区乃至世界的和平稳定注入了更多的稳定性和正能量。

记者：在会谈中，两国领导人强调要从单纯的贸易往来，转向更加实质性的经济联通，将贸易与基础设施互联互通及供应链对接相结合。大使如何评价双方经济合作实现突破的前景，特别是中国向越南高质量商品开放市场，以及未来一段时间内推进重点交通基础设施项目落地的可能性？

中国驻越南特命全权大使何炜：经贸合作始终是中越关系最具活力的亮点。 中国连续20多年保持了越南最大的贸易伙伴地位，越南也是中国在东盟的最大贸易伙伴，中国全球的第四大贸易伙伴。在投资领域，2025年，中国在越的注册外资，这样的直接投资当中位居第二位。双方投资合作正从规模扩张型向质量引领型转型。

中方将继续鼓励和支持有实力的和有信誉的中资企业到越南来投资，期待双方就金融货币领域的政策调控以及改革要加强信息的沟通以及经验的共享。同时呢双方要加快实现跨境本币结算，为双边经贸合作以及人员往来赋能。

那么下一个阶段，我想双方将充分聚焦人工智能、生命健康、绿色能源等新兴领域的合作，以越南的数字化转型为契机，探讨人工智能、大数据等技术在智能制造、智慧物流以及一些工业场景的应用，推动两国的传统制造业实现数字化、网络化和智能化的升级。

那么同时呢，双方将更好的发挥科技创新驱动发展的引领作用，加强高科技领域的联合研发，培养高质量的人力资源，推动科技创新与产业创新的融合。

所以说我们可以预见，在未来双方将持续夯实经贸合作的基础，打造新的新兴领域的合作亮点，造福两国以及两国人民，共同绘就具有战略意义的中越命运共同体这个美好的蓝图。

记者：越中双方已正式宣布启动“2026—2027年越中旅游合作年”，并共同见证签署了一系列涵盖多个重要领域的合作文件。那么关于将两国领导人在此访之后达成的共识付诸实践，紧扣“六个更”总体目标，以进一步夯实社会根基，弘扬两国人民之间的友好情谊，请问大使您有何期待？

中国驻越南特命全权大使何炜：不久前，我们看到双方领导人共同宣布了启动2026-2027年的中越旅游合作年。这就是要在人文交流年的基础之上，推动中越人文与旅游合作从情感的连接走向务实的合作。

具体而言呢，双方将聚焦在三个方面发力：首先是加强合作机制的顶层设计。其次就是推动标杆项目以及旅游产品的建设。最后就是要多措并举提升双向游客的总量。2025年中国再次成为越南最大的国际游客来源地，那么今年第一季度中国继续牢牢地占据在榜首。逐渐两国民间往来的密切和热络的程度，预计2026年两国双向的游客量有望突破1,200万人次。

那么相信随着交通基础设施的不断完善，跨境铁路旅游有望成为未来旅游发展的新亮点。我们还将通过跨境的高速公路以及智慧口岸的建设，大幅度的压缩过境的时间成本，支持跨境一日游，包括边民自助通关，积极的推广AI导游、跨境电子支付等，让两国游客的跨境出行更加的便利、更加的高效。

2026年中越旅游合作年的核心意义就在于真正实现以旅游促经贸，以人文固友好。让我们共同期待两国人民在你来我往中深化情谊，共享发展的成就，为构建具有战略意义的中越命运共同体注入更多的强劲和持久的动力。谢谢。

记者：非常感谢大使！