越共中央总书记、国家主席苏林主持仪式，欢迎韩国总统李在明访越

4月22日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴方璃在主席府主持了隆重仪式，欢迎韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。

越南与韩国于1992年12月22日正式建立外交关系。在过去的30多年里，越韩关系已发展成为全球范围内具有模范意义的领先合作伙伴关系。

自2022年12月双边关系提升为“全面战略伙伴关系”以来，两国政治互信日益得到巩固和增强。双方在党际、政府、国会等所有渠道保持着良好的沟通，有力推动了两国高层领导人互访、交流与接触。目前，越韩建立了涵盖多领域合作及特定专业领域合作的多元化机制与框架。

经济与贸易合作是两国关系的核心支柱，也是越南国际经济合作中的一大亮点。目前，韩国是越南的第一大投资伙伴、第二大旅游客源市场、第二大官方发展援助（ODA）提供国，以及第三大贸易伙伴和第三大劳务输出市场。

欢迎仪式结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行了会谈。

苏林强调李在明总统是越南第十六届国会选举产生新一届领导班子后，首位对越南进行国事访问的外国元首。他重申，此次访问是越韩全面战略伙伴关系稳固、高效及高度政治互信的最生动体现。

在友好、亲切的气氛中，两国领导人就各自国家情况、双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。双方一致同意，将政治互信与战略合作提升至新高度；有效落实现有机制与合作协议；扩大在外交、国防、安全等关键领域的切实合作；并协调解决非传统安全问题及跨境犯罪问题。

双方强调在当前新形势下落实经济互联互通战略愿景，共同努力实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标。双方同意加强科技、创新与数字化转型合作，使其成为推动双边合作及各自国家发展目标的重要动力；同时继续扩大文化、教育及民间交流合作将为两国关系长期可持续发展奠定坚实基础；加强地方间务实合作，以此促进两国的人文交流。

会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明共同见证了两国各部委、行业12份合作协议及谅解备忘录的签署仪式。（完）