苏林总书记、国家主席：河静省要提升物流服务质量，努力成为区域的贸易纽带

据越共中央委员、河静省委书记阮维林作的报告，在重新建省近35年后，河静省已强劲发展。今后，河静省将集中实施关于落实越共十四大决议、中央政治局9项核心决议及越共河静省第20次代表大会决议的行动计划；最大限度地发挥河静省潜力和竞争优势，将河静发展成为生态工业-能源中心和国际物流中心。

苏林总书记、国家主席在会上发表总结讲话时强调，河静省拥有诸多优势，因此该省必须具备新的发展思维，采取更果断、更具突破性的行动，将优势转化为可持续增长的动力。河静省需要集中精力，激发发展渴望，抓住机遇，克服挑战，并下定决心在下一阶段内实现快速且可持续增长目标。

苏林要求河静省继续有选择性地吸引投资项目，优先发展基础工业、高科技及清洁能源；同时发展绿色经济、数字经济、海洋经济等；提升物流服务质量，努力成为区域的贸易纽带；集中对战略性基础设施进行投资，提高公共投资的效率。

苏林相信凭着本领、智慧和奋斗渴望，河静省党部、政府和人民将继续团结、创新，实现快速、全面、可持续发展，为全国共同发展事业作出应有贡献。

*当天上午，河静省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线河静省委员会在河静省隆重举行何辉集总书记诞辰120周年（1906年4月24日—2026年4月24日）纪念典礼。越共中央总书记、国家主席苏林，以及原总书记农德孟、原国家主席张晋创、原政府总理阮晋勇等各位领导和原领导同志出席活动。

何辉集同志是坚贞不屈的共产主义战士，是越南党和革命杰出的主要领导人、优秀的前辈代表及卓越的理论家。何辉集同志的革命生涯是充满爱国情怀、早期便觉悟无产阶级理想及追随阮爱国领袖救国道路的年轻知识分子的崇高象征。他敏锐的理论思维、坚韧的意志以及真正共产主义者的气节高度融合，将毕生精力奉献给了党和民族的革命事业。（完）