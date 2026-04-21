越南图书与阅读文化日：通过多种形式开展阅读推广

越南图书与阅读文化日每年4月21日在全国范围内举行，这不仅是弘扬图书价值的契机，也有助于鼓励和传播全民阅读风尚。由此，一系列富有意义的活动不断展开，为在现代生活中延续和发展阅读文化作出了积极贡献。

有时，一个小小的空间也足以播下阅读文化的种子。比如这家名为“妈妈的阳台”的免费图书馆，藏书超过一万册，已成为图书爱好者的熟悉去处。通过一点一滴的捐赠与分享，这里逐渐形成了一个虽小却持久的阅读社群。

“妈妈的阳台”免费图书馆创办人阮秋香：“我家的书柜里有很多关于母婴的书，但孩子们长大后已经不再适合阅读这些书了。这些书非常有用，如果只放在架子上，它们就如同‘死书’，所以2019年我创办了‘妈妈的阳台’免费图书馆，作为一个温馨的地方，让孩子们可以阅读、交流、结识新朋友。来这里的每个孩子，也都能感受到母亲的爱。”

小读者邓日明英：“我家有很多书，我和妹妹常常在家读书，但书渐渐读完了，于是我来图书馆阅读。我觉得妹妹变得更乖了，她特别喜欢读书。”

如果传统图书馆带来的是亲切的阅读体验，那么科技则为阅读开启了全新的路径。在数字环境中，阅读文化正得到强有力的拓展。河内理工大学数字图书馆便是一个典型例子。只需一台联网设备，学生便可随时随地获取知识。该校数字图书馆每年访问量已达数百万次。

河内理工大学学生吴世松：“数字图书馆提供丰富的专业资源和资料，非常有利于我的学习和科研，我可以节省时间，更灵活地查找资料，也提升了自主学习和研究能力。”

自2014年起，4月21日被越南政府选定为越南图书与阅读文化日。经过十多年，该活动逐渐成为一个富有意义的“文化节”，有助于在社区中培养阅读习惯。

河内理工大学学生苏明义：“通过今天这样的体验活动，阅读文化更容易接近我们大学生，也更具感染力。现场不仅有书籍模型和展览，从不同角度呈现作品内容，还有图书交换和购书活动，以进一步传播阅读文化。”

不仅如此，目前各出版单位也正通过多种形式积极开展阅读推广，共同勾勒出当今多姿多彩的阅读图景。

译者阮国王：“回顾过去10年，越南阅读文化在国家政策与规划、基层活动、学校以及民众层面都发生了积极变化。出版机构更加重视多样化出版形式和图书发行渠道，同时主动与图书馆和学校合作，开展阅读推广活动，让公众更容易接触书籍。”

在不断变化的世界中，人们的阅读方式或许会改变，但阅读的价值始终不变。当每个人都共同培育这一习惯，阅读文化不仅会得到传承，还将更加广泛地传播于社会之中，从而提升全民素质，激发终身学习精神，培养智慧，完善人格，推动新时代越南人实现全面发展。这也正是越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议所提出的目标之一。（完）