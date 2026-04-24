为越南企业打开国际融资大门

在全球资本流动格局持续重构的背景下，越南正日益成为备受关注的新兴增长目的地。然而，如何抓住这一机遇，关键已不仅是吸引资金，更在于高效对接国际资本市场。

尽管全球经济仍面临诸多不确定因素，国际金融市场整体依旧保持积极走势，为全球资本持续流动提供空间。在此背景下，越南被视为国际资本布局中的潜力市场之一。

伦敦证券交易所一级市场国际业务发展总监汤姆·阿滕伯勒：“我认为，越南市场前景十分强劲。越南经济保持快速增长，政府也正积极推动实现更高水平的发展目标。近期，外界频繁提到越南实现两位数经济增长的愿景，而要实现这一目标，离不开国际资本更大力度的参与。在我看来，这也为全球投资者参与越南未来发展创造了巨大机遇。”

然而，对于越南企业而言，当下真正需要的已不仅是“资金”，而是能够长期陪伴企业成长、具备国际视野的战略资本。这也意味着，越南亟需建立更加直接、高效的全球资本对接渠道。在此背景下，越南国际金融中心被寄予厚望，有望成为连接国际资本的重要桥梁。

胡志明市开发股份商业银行董事长金炳昊：“许多越南企业都拥有巨大的发展潜力。他们真正需要的，不只是单纯的融资，而是具备国际属性、符合长期战略发展的资本。借助越南国际金融中心这一平台，企业能够接触国际投资者，并推动在国际资本市场上市，从而获得与自身发展需求相匹配的融资规模。”

金融中心的特殊机制也将提升市场灵活性，帮助国际投资者更加便利地进入越南市场。尤其是与伦敦证券交易所的合作，更为越南企业打开了新的国际融资通道。

伦敦证券交易所一级市场国际业务发展总监汤姆·阿滕伯勒：“我们已经看到越南在东盟地区发挥着越来越重要的作用。我相信，未来越南将在全球范围内进一步提升自身影响力。许多越南企业不仅是国内行业龙头，也正在成长为区域领先企业。伦敦证券交易所希望成为一座桥梁，帮助这些企业接触更加广泛的国际投资者群体。”

在加强国际资本对接的同时，越南国内金融生态体系建设也在同步推进。

越南国际金融中心胡志明市分中心常务副主席阮友勋副教授、博士：“通过与全球大型国际金融中心以及伦敦证券交易所、纳斯达克等国际大型证券交易平台合作，越南将获得更大的机会进入国际市场。这种合作也有助于越南借助美国、英国及欧洲等资本实力雄厚经济体的技术、市场与金融资源。”

从市场机遇、企业需求到制度创新，国际资本之门正逐步向越南打开。接下来的关键，在于越南企业能否抓住机遇，不仅成功接轨国际市场，更能在全球竞争格局中站稳脚跟。(完）