越南国会修改四部税法，为企业与民众纾困

4月23日上午，越南国会在全体会议上讨论《个人所得税法》、《增值税法》、《企业所得税法》和《特别消费税法》若干条款修改补充法案。该法案是新增列入第二阶段会议议程的内容，旨在为企业与民众纾困。

根据政府的建议，对个体经营户和个人经营者的营收门槛进行调整是符合当前的实际情况。对于个人所得税，尽管近期已对纳税人调整为每月1550万越盾、对受抚养人调整为每月620万越盾，但这一水平仍未跟上当前的生活成本。多位国会代表高度评价政府及时倾听实际、迅速并努力向国会提交修改制度中"堵点"的议案。

北宁省国会代表 陈文林："国会正在审议的政策非常及时，也是政府的决心和努力，以及时把握形势，提出建议供国会及时提出意见予以纾解。这体现了政府的灵活、敏锐和高度负责，国会始终赞同并支持这样的做法。希望在不久的将来，政府能及时提出更多其他政策，针对民众和生活中热点问题，供国会完善制度，纾解堵点。"

多位国会代表也赞同政府的建议，即不在法律中硬性规定应纳税营收门槛。本次修改草案改为交由政府详细规定这些标准。这一分权被评估将为政府灵活调控财政政策创造法律依据，及时应对经济波动，而无需等待耗时较长的修法程序。在国内和世界经济形势快速变化的背景下，若在法律中硬性规定将导致较大滞后，跟不上实际。

西宁省国会代表 黄氏清翠："政府提出不在法律中硬性规定各水平和门槛，而是交由国会常委会或政府根据每个阶段灵活调控的建议，也非常符合我们当前的立法原则。在小组讨论中，各位国会代表也非常赞同。"

北宁省国会代表 陈文林："对于民众、选民和我们代表来说，都希望有一个始终明确具体的数字，规定在什么水平，然而，必须正视实际：这个起点水平会随着经济的增长和波动而变化。如果固定在某一个具体数字，每次更新滞后又得等修改，容易过时。"

按计划，在第十六届国会第一次会议最后一个工作日，即4月24日上午，国会将就该法律草案提出意见并表决通过。这再次印证：就在本任期的第一次会议上，国会已与政府同行，朝着纾解实践中紧迫问题的方向迅速进行修改。（完）