第十六届国会第一次会议最后一个工作日

越通社河内——在第十六届国会第一次会议的最后一个工作日（4月24日），国会召开全体会议，表决通过多项重要法律和决议。



国会表决通过的决议包括：关于批准2024年国家预算决算的决议；关于2027年国会监督计划及成立2027年国会专题监督团的决议；国会关于越南文化发展的决议；关于开展公职律师制度试点实施的决议；关于成立中央直辖市同奈的决议；国会关于对2024年《土地法》生效前发生的组织、个人土地违法行为的特殊机制政策以进行处理并继续为积压拖延项目纾困解难的决议；关于2026至2030年五年经济社会发展计划的决议；关于2026至2030年五年国家财政计划及2026至2030年公债借贷和偿还计划的决议；关于2026至2030年中期公共投资计划的决议；第十六届国会第一次会议决议。



国会还表决通过《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法〉若干条款修改补充法》。



根据议程，4月24日上午，国会举行闭幕会议。在国会完成第一次会议全部议程内容后，国会主席陈青敏致闭幕词。



闭幕会议通过广播和电视现场直播，供选民和人民关注跟进。（完）

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