越南领导人向伊拉克共和国总统致贺电

越通社河内4月24日——值此尼扎尔·阿梅迪（Nizar Amidi）当选伊拉克新任总统之际，2026年4月24日，越共中央总书记、国家主席苏林向伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪致贺电。（完）
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联合国秘书长支持越南成功履行《不扩散核武器条约》审议大会主席职责
安东尼奥·古特雷斯强调，他支持越南及杜雄越大使个人担任即将举行的《不扩散核武器条约》审议大会主席一职，并相信大会将取得积极成果，为维护国际和平与安全做出切实贡献。
越南政府副总理阮文胜：抓紧时间将国际金融中心投入运行
4月23日下午，越南政府副总理阮文胜在政府驻地就部署国际金融中心活动与各部委、行业及胡志明市、岘港市领导举行会议。
韩国总统李在明夫妇圆满结束对越南进行的国事访问
4月24日下午，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人已离开河内，圆满结束应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的邀请从2026年4月21日至24日对越南进行的国事访问。
黎明兴总理：以公共投资到位率考核首长履职情况
越南政府总理黎明兴24日上午主持召开全国促进2026年公共投资资本分配与拨付工作会议。
☕️越通社新闻下午茶（2026.4.24）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越南与阿根廷力争早日签署对南共市优惠贸易协定
越南是阿根廷在亚太地区“向东看”政策中的优先伙伴，阿根廷关注并正在考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）；同将与越南密切配合，推动《越南-南方共同市场优惠贸易协定》谈判早日取得成果。
越通社与新华社加强数字化转型及技术应用合作
4月20日至24日，由越通社党委副书记、副社长阮俊雄率领的越通社代表团对中国新华社及部分中国新闻机构进行了访问和工作座谈，旨在就新时代新闻传媒领域的数字化转型、技术应用、人工智能、信息交流等方面加强合作。
越共中央总书记、国家主席苏林与澳大利亚总理通电话
4月24日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯通电话。
越南第十六届国会第一次会议：通过2026-2030年经济社会发展计划的决议
4月24日上午，越南第十六届国会第一次会议表决通过了关于2026-2030年阶段的经济社会发展计划、国家财政及公债借还计划以及中期公共投资计划三项决议。
第十六届国会第一次会议圆满闭幕：为本届国会任期注入新动力和坚定信心
越南第十六届国会第一次会议4月24日上午在国会大厦圆满闭幕。
十六届国会首次会议圆满成功 为整个任期开好局、起好步奠定了坚实基础
4月24日上午，在第十六届国会第一次会议闭幕后，国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟在新闻中心主持召开新闻发布会，通报会议的成果。
越共中央总书记、国家主席苏林夫妇为韩国总统李在明和夫人主持升龙皇城特别友好活动
值此韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问之际，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃于4月24日在与河内升龙京城历史息息相关的遗迹群——升龙皇城主持了特别友好活动。
越柬配合将22具在柬牺牲的越南烈士遗骸迎回祖国
4月22日至23日，在柬埔寨王国蒙多基里省（Mondulkiri）森莫诺隆市（Senmonorom），越南得乐省515指导委员会与蒙多基里省专责委员会举行会谈，就接收并遣送在柬历次战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸归国事宜进行讨论。此次搜寻和归集工作主要针对2025-2026年旱季期间搜集到的烈士遗骸。
数字化转型：从党的主张到外国人的实际体验
从居留登记、电子身份认证到线上行政手续办理，许多在越南生活的外国人正亲身感受到数字政府带来的变化。这些体验在一定程度上体现了第57号决议的精神——以人民和企业为中心，创新运行与服务方式，正逐步走进现实生活。
第十六届国会第一次会议：通过关于文化发展的决议及成立中央直辖市同奈的决议
在第十六届国会第一次会议框架下，4月24日上午，国会表决通过了国会关于越南文化发展的决议；国会关于开展公职律师制度试点实施的决议；关于成立中央直辖市同奈的决议。
为越南与爱沙尼亚长期合作创造平台
在访问胡志明市期间，4月23日晚，爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳（Margus Tsahkna）主持了由爱沙尼亚外交部举办的招待会，会见亚洲地区爱沙尼亚名誉领事代表团。
第十六届国会第一次会议：通过四项税法修正案及2027年国会监督计划
在第十六届国会第一次会议框架下，4月24日上午，国会表决通过了关于批准2024年国家预算决算的决议；《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法〉若干条款修改补充法》等重要法律和决议。
☀️越通社早安咖啡（2026.4.24）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
第十六届国会第一次会议最后一个工作日
在第十六届国会第一次会议的最后一个工作日（4月24日），国会召开全体会议，表决通过多项重要法律和决议。
越南出台落实东盟文化社会共同体战略行动计划
4月23日，越南内务部在胡志明市头顿坊举行宣传和指导制定2026-2030年行动计划的会议，以落实在越南实施《2026-2035年东盟文化社会共同体战略计划》的行动计划。