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越南领导人向伊拉克共和国总统致贺电

值此尼扎尔·阿梅迪（Nizar Amidi）当选伊拉克新任总统之际，2026年4月24日，越共中央总书记、国家主席苏林向伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪致贺电。

伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪。图自Sundayguardianlive.com
伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪。图自Sundayguardianlive.com

越通社河内4月24日——值此尼扎尔·阿梅迪（Nizar Amidi）当选伊拉克新任总统之际，2026年4月24日，越共中央总书记、国家主席苏林向伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪致贺电。（完）

越通社
#伊拉克新任总统 #越共中央总书记、国家主席苏林 #致贺电
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