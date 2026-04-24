越南领导人向伊拉克共和国总统致贺电

值此韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问之际，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃于4月24日在与河内升龙京城历史息息相关的遗迹群——升龙皇城主持了特别友好活动。