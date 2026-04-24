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越南政府副总理阮文胜：抓紧时间将国际金融中心投入运行

4月23日下午，越南政府副总理阮文胜在政府驻地就部署国际金融中心活动与各部委、行业及胡志明市、岘港市领导举行会议。

会议现场。图自政府门户网站
会议现场。图自政府门户网站

越通社河内——4月23日下午，越南政府副总理阮文胜在政府驻地就部署国际金融中心活动与各部委、行业及胡志明市、岘港市领导举行会议。

财政部副部长阮氏碧玉表示，截至目前，国际金融中心的基础法律框架已基本完善，为转向运行阶段创造了重要前提。目前，国际金融中心运行管理规程正处于尾声阶段。该规程的完成将成为从制度设计转向实际组织运行的重要转折。

胡志明市国际金融中心已向 15 家投资者颁发了成员承诺书；同时与战略合作伙伴配合，建设多项重要方案，包括：集中式商品交易所、航运金融中心、航空金融中心、风险投资基金、绿色金融计划、国际转接清算中心、结算抵充中心以及实物资产数字化的监管沙盒（sandbox）模型。

岘港市已与各组织、企业及投资者签署了 20 份合作谅解备忘录（MOU）；目前正继续就另外 4 份谅解备忘录与国际组织进行谈判。此外，该市已向 12 家投资者颁发了成员登记证书，向 11 家投资者颁发了投资意向批准书，目前另有 9 家投资者正在完善登记档案。

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政府副总理阮文胜发言。图自政府门户网站

在会议总结发言中，阮文胜副总理强调，成立国际金融中心的主张已明确，各项基本条件也已准备就绪；当前需要转入快速、果断且高效的部署阶段。

阮文胜副总理明确指出，必须抓紧时间，本着“行则将至”的精神，尽快将这两个国际金融中心投入运行。部署过程必须确保既快又稳、务实高效，做到“做一项成一项”。

各部委、行业及两个地方需抓紧完成所交付的任务，确保国际金融中心具备顺畅运行的充足条件。

阮文胜副总理责成财政部牵头，并与相关机构配合就完善国际金融中心指导委员会和执行理事会方案提出咨询建议，发挥胡志明市和岘港市在国际金融中心发展过程中的主动作用。

中央各机构集中根据所交付的职能和任务，建立管理与监督机制及政策，并于 2026年4月提请政府总理审议。（完）

越通社
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