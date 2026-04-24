☕️越通社新闻下午茶（2026.4.24）

双方共同品茗、亲切交流，并观看了传统艺术表演。图自越通社

越通社河内——4月24日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯通电话。通话中，安东尼·阿尔巴尼斯祝贺苏林获第十六届国会信任选举担任国家主席；强调澳方重视并希望进一步加强与越南在各领域的合作。全文



·值此韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问之际，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃于4月24日在与河内升龙京城历史息息相关的遗迹群——升龙皇城主持了特别友好活动。 全文



·4月24日上午，越南第十六届国会第一次会议表决通过了关于2026-2030年阶段的经济社会发展计划、国家财政及公债借还计划以及中期公共投资计划三项决议。全文



·据越通社驻北京记者报道，4月20日至24日，由越通社党委副书记、副社长阮俊雄率领的越通社代表团对中国新华社及部分中国新闻机构进行了访问和工作座谈，旨在就新时代新闻传媒领域的数字化转型、技术应用、人工智能、信息交流等方面加强合作。全文



越通社代表团访问并同总部位于中国广州的《南方日报》社举行工作会谈。图自越通社

·越南工贸部4月24日称，工贸部副部长潘氏胜与阿根廷外交、外贸和宗教部负责国际经济关系事务的国务秘书费尔南多·布伦（Fernando Brun）举行了在线会议。会上，双方回顾了双边经贸合作进展，并就2026年的合作机遇进行了探讨。



·4月24日，越南红十字会中央委员会在河内召开2026年灾害预防与应对会议，旨在总结2025年工作，并在自然灾害风险日益恶劣的背景下提出今后重点工作任务和方向。 全文



·墨西哥经济部（SE）更新了合格钢铁工厂名单，其中将两家越南钢铁企业在被移出该国进口管控体系近一年后重新列入名单。



·越南政府副总理范氏清茶于4月23日签署了关于确保政审批与在线公共服务互联互通和同步、高效、不中断地运行的第33号公文，其中责成公安部抓紧完成国家公共服务门户网站和行政审批与协调处理系统，确保本月内稳定、顺畅投入运行。



迎来雄王祭日等假期：河内市公交车与城市轨道交通免费乘坐。图自越通社

·经过长时间停产，2026年初，榕桔生物燃料厂重新启动并生产出首批E100产品。凭借初步成果，该工厂继续实施创新解决方案，以实现4月份达到100%产能运营的目标，随时准备最大程度地供应乙醇用于E10生物汽油的配制。



·2025年，越南罗非鱼出口额达9900万美元，较2024年增长超140%，仅2026年第一季度，这一数字已达到3500万美元，较2025年同期增长近190%，标志着越南罗非鱼出口正步入增长“快车道”。（完）