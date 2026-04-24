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韩国总统李在明夫妇圆满结束对越南进行的国事访问

4月24日下午，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人已离开河内，圆满结束应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的邀请从2026年4月21日至24日对越南进行的国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林为韩国总统李在明送行。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林为韩国总统李在明送行。图自越通社

越通社河内—— 4月24日下午，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人已离开河内，圆满结束应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的邀请从2026年4月21日至24日对越南进行的国事访问。

访越期间，李在明夫妇已入陵瞻仰胡志明主席遗容。

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃主持了隆重仪式及国宴，欢迎韩国总统李在明及夫人金惠景对越南进行国事访问。

两位领导人共同主持了联合记者会，并见证了两国各部委间12份合作文件的交换仪式。

访越期间，苏林总书记、国家主席和夫人在升龙皇城主持了特别友好活动。

越南政府总理黎明兴、国会主席陈青敏分别会见了李在明总统。政府总理黎明兴和韩国总统李在明共同主持越韩经济合作圆桌座谈会和越韩经济论坛。

在各场会谈和会见中，越南领导人表示，李在明是越南第十六届国会选举产生新一届领导班子后首位对越南进行国事访问的贵宾，并强调，此次访问是越韩两国密切有效的全面战略伙伴关系和高度政治互信的最生动体现。

李在明相信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党领导下，越南继续在实现经济社会发展目标中取得更大成就。他强调，两国有着兄弟般的特殊关系，在越南实现到2030年成为中等偏上收入的发展中国家及到2045年成为高收入发达国家的目标中，韩国是与越南同行的可靠伙伴。

两国领导人强调，愿携手推动越韩全面战略伙伴关系发展，迈向共同繁荣的未来。

另外，两国领导人深入讨论了两国形势、双边关系和国际及地区局势。双方强调，在当前背景下，须实施经济对接战略愿景，努力实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标。

4月23日晚，李在明夫妇在还剑湖畔悠闲散步，品尝了河粉和冰淇淋等。

此次访问在越韩关系处于历史最好时期进行，为两国关系长期战略导向开启了新的发展阶段。（完）

越通社
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