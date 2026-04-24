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联合国秘书长支持越南成功履行《不扩散核武器条约》审议大会主席职责

安东尼奥·古特雷斯强调，他支持越南及杜雄越大使个人担任即将举行的《不扩散核武器条约》审议大会主席一职，并相信大会将取得积极成果，为维护国际和平与安全做出切实贡献。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在联合国总部会见联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯。越南常驻联合国代表团供图。
越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在联合国总部会见联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯。越南常驻联合国代表团供图。

越通社纽约——4月23日，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在联合国总部会见联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，就越南与联合国关系及《不扩散核武器条约》（NPT）第11次审议大会筹备工作交换了意见。

越通社驻联合国记者报道，安东尼奥·古特雷斯强调，他支持越南及杜雄越大使个人担任即将举行的《不扩散核武器条约》审议大会主席一职，并相信大会将取得积极成果，为维护国际和平与安全做出切实贡献。

借此机会，安东尼奥·古特雷斯高度评价越南为多边主义所做出的贡献，并希望加强联合国与越南在各领域，尤其是可持续发展和解决全球性问题的合作。

作为《不扩散核武器条约》第11次审议大会的指定主席，杜雄越强调了此次会议的重要意义，并希望继续得到秘书长个人的支持，以推动大会达成共识。

他强调，越南一向重视联合国为越南发展与融入国际社会过程中所提供的支持与合作，希望双方在和平与安全、可持续发展及促进人权等三大支柱上进一步深化合作。

《不扩散核武器条约》签署于1968年，1970年生效，目前共有191个成员国。该条约在国际裁军与不扩散机制中发挥核心作用。越南于1982年正式加入。《不扩散核武器条约》第11次审议大会预计将于4月27日至5月22日在纽约举行。

基于不结盟运动（NAM）的提名及成员国的共识，越南将担任第11次审议大会主席一职。经政府总理批准，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使将直接担此重任。（完）

越通社
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