越南与阿根廷力争早日签署对南共市优惠贸易协定

越通社河内——越南工贸部4月24日称，工贸部副部长潘氏胜与阿根廷外交、外贸和宗教部负责国际经济关系事务的国务秘书费尔南多·布伦（Fernando Brun）举行了在线会议。会上，双方回顾了双边经贸合作进展，并就2026年的合作机遇进行了探讨。

据越南海关总局数据，2025年越阿双边贸易额达43亿美元，较2024年增长4.1%。

潘氏胜高度评价双方于2025年12月启动了《越南-南方共同市场优惠贸易协定》谈判，并建议作为南方共同市场负责越南-南方共同市场优惠贸易协定谈判的协调方的阿根廷推动双方早日签署该协定。

会上，越南工贸部领导介绍越阿政府间经贸易和科技合作联合委员会第八次会议成果的落实情况，包括完成了《越阿避免双重征税协定》第一轮谈判以及在农产品市场开放、知识产权等领域的工作内容。

为进一步推动投资贸易合作和企业对接，潘氏胜建议阿方组织企业代表团参加在越南举行的各项贸促活动、展览会、大型博览会，特别是将于2026年9月举行的越南国际商品供应链对接会（Viet Nam International Sourcing）。

费尔南多·布伦表示，越南是阿根廷在亚太地区“向东看”政策中的优先伙伴，阿根廷关注并正在考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）；同将与越南密切配合，推动《越南-南方共同市场优惠贸易协定》谈判早日取得成果。

据统计，2025年越阿双边贸易额达42.7亿美元，较2024年增长4.1%。其中，越南对阿根廷出口8.76亿美元，增长68.7%；越南从阿根廷进口33.9亿美元，下降5.3%。目前，阿根廷是越南在拉丁美洲地区的第三大贸易伙伴。（完）