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越共中央总书记、国家主席苏林与澳大利亚总理通电话

4月24日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯通电话。

越共中央总书记、国家主席苏林与澳大利亚总理通电话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与澳大利亚总理通电话。图自越通社

越通社河内——4月24日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯通电话。

通话中，安东尼·阿尔巴尼斯祝贺苏林获第十六届国会信任选举担任国家主席；强调澳方重视并希望进一步加强与越南在各领域的合作。

安东尼·阿尔巴尼斯对越南快速全面的发展印象深刻，强调这些成就都源于越南共产党的领导；重申澳大利亚始终与越南同行，支持并帮助越南进行改革，以实现到2045年成为高收入国家的目标。

安东尼·阿尔巴尼斯确认，澳大利亚的稳定、安全和繁荣与东南亚各国密切相关，其中越南是首要的重要伙伴之一；强调澳方一贯支持东盟的中心地位。

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越共中央总书记、国家主席苏林评价澳大利亚始终是越南可信赖的朋友。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林评价澳大利亚始终是越南可信赖的朋友，是潜力巨大、在地区地位和作用日益提升的全面战略伙伴，与越南共享诸多战略利益以及关于包容性发展、绿色转型、数字经济和战略自主等方面的相似性。

两位领导人高兴地看到越澳关系日益强劲、互信、务实、有效发展，落实2024-2027年全面战略伙伴关系行动计划的各支柱领域均按进度推进，至今已基本完成96%。

两位领导人评估世界局势复杂多变，对地区和全球供应链造成负面影响，因此一致同意加强协调，以助力解决共同关心的国际问题，包括海上安全、航行安全及能源安全等问题。

双方一致同意通过保持党、国家各渠道及民间交流的定期沟通与接触，增进政治互信；推动国防安全、贸易投资、科技、数字化转型、应对气候变化、能源及海洋等领域的务实有效合作。

苏林希望澳大利亚政府继续创造条件并支持在澳的越南知识分子、专家、科学家及越南社群日益发展，以及帮助越南文化价值更贴近澳大利亚人民。（完）

越通社
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