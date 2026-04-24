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为越南与爱沙尼亚长期合作创造平台

在访问胡志明市期间，4月23日晚，爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳（Margus Tsahkna）主持了由爱沙尼亚外交部举办的招待会，会见亚洲地区爱沙尼亚名誉领事代表团。

爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳在招待会上发表讲话。图自越通社
爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳在招待会上发表讲话。图自越通社

越通社胡志明市——在访问胡志明市期间，4月23日晚，爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳（Margus Tsahkna）主持了由爱沙尼亚外交部举办的招待会，会见亚洲地区爱沙尼亚名誉领事代表团。

胡志明市人民委员会副主席黄原营在活动上表示，由于发展定向有许多相似之处，越南与爱沙尼亚在政治外交、贸易-投资、数字化转型、数字经济、金融科技和高质量人力资源培训等领域的合作关系日益扩大。双边贸易额保持积极增长势头，显示两国经济合作潜力依然巨大。

黄原营认为，此访将开启双边关系的新阶段，朝着全面、高效、可持续的合作框架迈进，为两国挖掘新合作机遇、服务两国人民利益及和平、可持续发展奠定基础。

黄原营强调，希望在爱沙尼亚外交部长的关注以及爱沙尼亚驻外机构的支持下，双方将有效挖掘战略合作领域，在按特别都市模式重组并进入新发展阶段的背景下大力推进国际一体化、发展现代工业、数字化转型和建设智慧城市的背景下。

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爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳和胡志明市人民委员会副主席黄原营。图自越通社

爱沙尼亚外交部长马古斯·查赫克纳高度评价越南活跃的发展潜力，并强调在世界局势多变的背景下各国合作的重要性。他表示，爱沙尼亚重视对越关系，希望加强紧密合作，使双边关系日益务实、有效。

他表示，随团的爱沙尼亚企业希望与越南伙伴寻找互利合作机会。此次访问不仅旨在推动商业合作，而且还旨在建立信任、连接人民，为爱沙尼亚与越南长期合作奠定基础。

在访问胡志明市期间，爱沙尼亚外交部长将与市领导举行会晤。（完）

越通社
#越南 #爱沙尼亚 #黄原营 #马古斯·察赫克纳 胡志明市
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