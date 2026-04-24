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来自25个国家的180位摄影师齐聚2026年美国摄影学会旅游国际摄影展

美国摄影学会（PSA）4月24日晚与宁平省文化与体育厅在宁平省南华闾坊的通岩（Thung Nham）生态旅游区配合举行了2026年PSA越南国际摄影交流展暨2026年PSA-PG国际摄影展开幕式。

各位代表共同为展览剪彩。图自越通社
各位代表共同为展览剪彩。图自越通社

越通社河内——美国摄影学会（PSA）4月24日晚与宁平省文化与体育厅在宁平省南华闾坊的通岩（Thung Nham）生态旅游区配合举行了2026年PSA越南国际摄影交流展暨2026年PSA-PG国际摄影展开幕式。

宁平省领导代表、美国摄影学会领导、国际艺术摄影师联合会（FIAP）、全球摄影联盟（GPU）、越南摄影艺术家协会代表，以及来自全球25个国家的180位摄影师一同参加。

该活动为世界各国摄影师提供了一个在无国界艺术空间中互动、学习和交流经验的机会。在这里，每一张照片都是一个故事，每一位拿起相机的人都是情感的讲述者。这是该活动继在印度、印度尼西亚和斯里兰卡成功举办后的第4次盛会。

美国摄影学会国际关系副主席阿加莎·安妮·布南塔（Agatha Anne Bunanta）在活动上致辞，向宁平省领导、各职能部门以及相关组织和个人表达了深切谢意，感谢他们对学会的友好情谊及周到筹备；同时向来自世界各地齐聚一堂、共同造就项目成功的摄影师表示感谢。

美国摄影学会主席约翰·安德鲁·休斯（John Andrew Hughes）高度评价宁平省是一个极其美丽且物产丰富的地方；同时坚信，参会的摄影师必将赞叹不已，并花时间去探索，通过每一张照片展现这里人文、文化与景观之美。

宁平省委常委、省人民委员会常务副主席陈双松表示，摄影是一项极具创造力的艺术形式，能够记录真实瞬间，传播深刻的人文价值，并让人们跨越空间、语言和文化的隔阂紧密相连。国际摄影交流展不仅是艺术家们进行创作、交流与学习经验的契机，更是向全世界介绍自然之美、人文之美及社会生活精彩作品的窗口。

通过此次活动及展览，宁平省相信该省的形象将得到生动、真实、有力推介。此举将有助于促进旅游业发展，提升宁平省在国际舞台上的地位与形象，同时为宁平省乃至越南文化产业的发展做出积极贡献。

活动期间，各位代表共同为展览剪彩，并参观了展出多件具有国际水准摄影作品的展览空间。（完）

越通社
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