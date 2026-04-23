文化

河内加快推动文化遗产保护向可持续利用转型

河内的文化遗产日益吸引大量市民和游客前来参观游览。从古街区、还剑湖，到文庙—国子监、升龙皇城、火炉监狱旧址以及玉山祠—栖旭桥等景点，参观与体验活动十分热闹。文化遗产已不再是“静止不动”的建筑，而是正直接参与到经济社会生活之中。然而，要让文化遗产真正成为“活态资产”，仍有许多课题有待破解。

文庙—国子监科学教育活动中心艺术空间。图自越通社
文庙—国子监科学教育活动中心艺术空间。图自越通社

越通社河内——河内的文化遗产日益吸引大量市民和游客前来参观游览。从古街区、还剑湖，到文庙—国子监、升龙皇城、火炉监狱旧址以及玉山祠—栖旭桥等景点，参观与体验活动十分热闹。文化遗产已不再是“静止不动”的建筑，而是正直接参与到经济社会生活之中。然而，要让文化遗产真正成为“活态资产”，仍有许多课题有待破解。

越共中央政治局于2026年3月17日颁布关于“在新时期建设与发展首都河内”的第02-NQ/TW号决议被视为一项重要指导方针，其中要求不仅保护文化遗产，还要将遗产价值转化为发展资源。这种思路标志着从“保存维护”向“可持续开发利用”的转变，符合像河内这样文化遗产分布密集型城市的现实需求。

文化遗产走进生活

河内拥有丰富的文化遗产宝库，包括数千处历史遗迹。除物质文化遗产外，首都还汇聚了诸多独具特色的非物质文化遗产，以及丰富多样的传统手工艺村体系。

事实表明，河内许多文化遗产空间正被“唤醒”，朝着与旅游业和文化产业相结合的方向发展。

河内博物馆目前收藏着超过7万件文物、资料以及6组国家级宝物，被视为首都一座规模宏大、现代化的文化设施。其展陈空间采用现代化设计理念，打造出独具特色的文化目的地，全面再现了河内的形成与发展历程。

除了固定陈列系统之外，博物馆还拓展了体验空间、服务区、购物区，并举行文化艺术活动，让文化遗产更加贴近当代生活。

国家级特殊历史遗迹文庙—国子监正逐步创新发展方式，将保护工作与文化、创意及体验活动相结合。

文庙—国子监科学教育活动中心主任黎春骄表示，未来一段时间，该中心将重点完善内容、实现规范化运营并丰富互动形式；增加沉浸式体验活动，让游客不仅能够“观看”文化遗产，更能“生活”在文化遗产之中。

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火炉监狱。图自越通社

在升龙皇城，各类展览和体验活动定期举办，吸引了大量游客前来参观。这一空间不仅具有重要的历史意义，还有助于传播和弘扬多个时期 “升龙文化”的价值。

河内古街区正发生着明显转型，文化生活与商业服务相结合的趋势愈发突出。咖啡馆、商铺、贸易经营以及民宿等业态快速发展，使文化遗产转化为民众生计来源。在钵场陶瓷村、书林等传统手工艺村以及城郊地区也大力将传统产品打造成旅游体验产品。

值得注意的是，年轻一代正越来越深入地参与到文化遗产的“焕新”过程中，通过创意项目、数字传播以及科技应用，使文化遗产更加贴近公众。

平衡好保护和开发的关系

河内师范大学副教授陶俊成认为，河内亟须破解的一大挑战，是平衡好城市文化遗产的发展与保护、现代化压力与首都市民需求以及作为首都市民“共同家园”的功能与每年数百万国内外游客体验需求之间的关系。

专家们认为，为贯彻落实第02/NQ-TW号决议精神，需要转变思路，将文化遗产不仅视为“记忆”，更视为发展的资源。其中一项重要解决方案，是将人置于核心位置。只有当社区——那些与文化遗产共同生活的人——成为参与主体时，文化遗产才能真正得到保护与弘扬。与此同时，河内还需完善政策机制，推动公私合作，吸引企业参与文化遗产保护与开发利用之中。应用科技，尤其是推动文化遗产数字化，也是提升体验感，实现将河内建设成为“创新型智慧城市”目标的一项重要方向。

有条不紊地举行庙会与文化活动，将有助于增强文化遗产的生命力，凝聚社区力量并吸引游客。

陶俊成认为，应将经济绿色、可持续发展方式与保护管理相结合，构建一种新的发展模式，使文化遗产成为推动首都朝着绿色、可持续方向发展的资源。（完）

越通社
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