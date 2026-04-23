越南20类国家级数据库

2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长7.83%，较2025年同期的7.07%实现显著提升。这一成果在全球形势仍充满不确定性、特别是中东地区冲突持续紧张的背景下，为实现2026年全年发展目标奠定了坚实基础。