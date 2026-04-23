越南20类国家级数据库

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越南与韩国全面战略伙伴关系
应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。
雄王庙会暨祖地文化旅游周
雄王祠和雄王庙会自古以来是每个越南人心中神圣的象征。这里不仅是祖先信仰的汇聚之地，更是民族特色文化的结晶，有助于弘扬民族团结精神。
大力推进建设先进的、富有民族文化特色的越南文化
据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是建设基于国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范等多重价值体系协调发展的先进、富有民族文化特色的越南文化。
推进国民教育现代化进程，全面提升人才培养质量，健全用才优才机制
党中央要求继续坚定有力、有效落实第18号结论，重点聚焦关键任务，特别是推进国民教育现代化，提升人才培养质量，吸引并重用各类人才。
着力推进科学技术、创意创新与数字化转型
据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是推动科学技术发展、促进创新及数字化转型。
越南在各国议会联盟中发挥主动、积极且负责任的作用
应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏携夫人率越南高级代表团赴伊斯坦布尔出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。
管理可持续社会发展 确保社会进步与公平 关爱人民生活
越共中央总书记苏林代表越共中央签署并发布了2026年4月2日第18-KL/TW号结论，总结了越共十四届中央委员会第二次全体会议关于2026-2030年经济社会发展、国家财政、公共债务偿还和中期公共投资规划的内容，旨在实现“两位数”增长目标。其中一项关键任务是管理可持续社会发展；确保社会进步与公平；关爱人民生活。
越南首条跨区域高铁正式动工
河内—广宁高速铁路项目由Vingroup集团旗下的VinSpeed高速铁路投资开发股份公司作为投资方，总投资额超过147万亿越盾（约合56亿美元，不含征地拆迁补偿费用）。项目预计将于2028年底竣工，最高时速将使两地之间的出行时间缩短5至7倍，仅需约23分钟。
2026年第一季度：全社会实际到位总投资增长10.7%
2026年第一季度，按现行价格计算的全社会实际到位总投资总额预计达744.7万亿越盾，同比增长10.7%。其中：国有部门投资资金预计达207.2万亿越盾，占投资总额的27.8%，同比增长11.6%；非国有部门投资资金达402.4万亿越盾，占54.1%，增长9.8%；外商直接投资部门资金达135.1万亿越盾，占18.1%，增长11.8%。
河内市部署实施文化发展行动计划
河内市委常务委员会今日颁发关于3月17日颁发关于实施越共中央政治局发展越南文化的第80号决议的第08号行动计划的第128号计划。
越南与斯洛伐克的传统友好合作关系不断向前迈进
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。
2026年第一季度越南新设企业同比增长 57.8%
2026年第一季度越南CPI平均增长3.51%
2026年第一季度，越南平均居民消费价格指数（CPI）同比2025年上涨3.51%。
2026年第一季度越南国内生产总值增长7.83%
2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长7.83%，较2025年同期的7.07%实现显著提升。这一成果在全球形势仍充满不确定性、特别是中东地区冲突持续紧张的背景下，为实现2026年全年发展目标奠定了坚实基础。
2026年第一季度：9类商品出口额超过25亿美元
2026年第一季度，10类产品出口额超过20亿美元，占出口总额的73.7%。其中，电子产品、计算机及零部件以307.24亿美元的出口额位居榜首。
至2035年目标：安全运行宁顺省两座核电站
越南政府总理近期批准了《2035年前和平利用原子能发展和应用战略（展望至2050年）》（以下简称“战略”）。该战略设定了发展和应用原子能的总体目标，以确保安全可靠，有效服务于社会经济发展目标，提高人民生活质量，保护环境和国家能源安全，并为实现2050年净零排放目标做出贡献。
第十六届国会2026-2031年任期：政府成员
越南第十六届国会第一次会议4月8日重点开展人事工作，审议并批准政府副总理、部长及其他政府成员的任命。
第十六届国会任期：越南政府组织结构
第十六届国会任期：越南政府组织结构设有14个部、3个部级机构。
越南力争在2026年实现全国电力总消耗量至少减少3%的目标
越南政府总理近日签署了关于加强节电措施和发展屋顶太阳能发电的第10/CT-TTg号指令。该指令明确指出：确保生产、商业和人民生活所需的安全、稳定、持续的电力供应，是经济增长和国家能源安全的关键、紧迫且至关重要的任务。
加快推进公寓小区电动汽车充电基础设施建设
越南政府总理范明政2026年3月31日签署第27号通知，指示各部委和地方加快推进公寓住宅小区电动汽车充电基础设施建设。通知指出：绿色转型、数字化转型和能源转型是国家未来发展的重点方向，其中向电动交通工具转型已成为必然趋势。