4名越南学生在门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛中全部夺牌

越通社河内——据越南教育与培训部4月22日晚发布的消息，参加第60届门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）的越南代表团4名学生全部获得奖牌。该赛于4月15日至23日在俄罗斯联邦莫斯科举行。



金牌获奖者为河内-阿姆斯特丹重点高中高三学生吴黄明，位列总奖牌榜上第二名；越南国家大学下属自然科学重点高中高二学生阮泰明，排名第11位。



银牌获奖者分别是越南国家大学下属自然科学重点高中高三学生阮友慧；河内朱文安重点高中高三学生阮功成。



这是越南正式参加门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）的第二年。所取得的成绩再次证明了越南学生在国际智慧竞技场上的能力、胆识以及快速融入水平。这一结果同时也展现了教育与培训部在推动权威学术考试社会化主张方面的显著成效和正确方向。通过这种方式，更多经由教育部官方选拔出的优秀学生获得了在国际环境下参与竞技、切磋与发展的机会。



门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛在由俄罗斯总统普京发布的“俄罗斯科学与技术十年”计划资助下举行；由莫斯科国立罗蒙诺索夫大学化学系与梅尔尼琴科基金会（Melnichenko Foundation）共同主办。IMChO继承了自1967年开始的全苏化学奥林匹克竞赛的传统。2026年是该赛事的第60届，共吸引了来自37个国家的选手参赛。（完）

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