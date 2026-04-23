社会

4名越南学生在门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛中全部夺牌

据越南教育与培训部4月22日晚发布的消息，参加第60届门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）的越南代表团4名学生全部获得奖牌。该赛于4月15日至23日在俄罗斯联邦莫斯科举行。

4名越南学生在门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛中全部夺牌。图自越通社
4名越南学生在门捷列夫国际化学奥林匹克竞赛中全部夺牌。图自越通社

越通社河内——据越南教育与培训部4月22日晚发布的消息，参加第60届门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）的越南代表团4名学生全部获得奖牌。该赛于4月15日至23日在俄罗斯联邦莫斯科举行。

金牌获奖者为河内-阿姆斯特丹重点高中高三学生吴黄明，位列总奖牌榜上第二名；越南国家大学下属自然科学重点高中高二学生阮泰明，排名第11位。

银牌获奖者分别是越南国家大学下属自然科学重点高中高三学生阮友慧；河内朱文安重点高中高三学生阮功成。

这是越南正式参加门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛（IMChO）的第二年。所取得的成绩再次证明了越南学生在国际智慧竞技场上的能力、胆识以及快速融入水平。这一结果同时也展现了教育与培训部在推动权威学术考试社会化主张方面的显著成效和正确方向。通过这种方式，更多经由教育部官方选拔出的优秀学生获得了在国际环境下参与竞技、切磋与发展的机会。

门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛在由俄罗斯总统普京发布的“俄罗斯科学与技术十年”计划资助下举行；由莫斯科国立罗蒙诺索夫大学化学系与梅尔尼琴科基金会（Melnichenko Foundation）共同主办。IMChO继承了自1967年开始的全苏化学奥林匹克竞赛的传统。2026年是该赛事的第60届，共吸引了来自37个国家的选手参赛。（完）

越通社
#越南教育与培训部 #门捷列夫国际奥林匹克化学竞赛 #IMChO #奖牌 #俄罗斯联邦 #国际智慧竞技 #俄罗斯总统普京 俄罗斯 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

爱国竞赛

相关新闻

更多

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩。图自越通社

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩

4月22日，越南驻日本大使馆妇女协会参加了由日本亚洲妇女友好会（ALFS）在东京举行的慈善义卖活动。越南展位展出了来自国内多个地方的丰富商品，为向国际友人和当地民众推广传统产品做出了贡献。

高山区残疾儿童的特殊课堂

高山区残疾儿童的特殊课堂

昆嵩社会工作中心教学点（隶属于广义省光中小学）是广义省西部各乡、坊40名残疾学生的就读之地。凭借无尽的爱心，这里的各位女教师如同"慈母"，愿意陪伴学生，帮助她们克服逆境。

清化省山区群众的有效出路

清化省山区群众的有效出路

近年来，清化省许多山区乡村的农村面貌正逐渐发生着更加积极的转变。从那些地处偏远、房屋简陋、民众生活主要依赖靠天吃饭的旱田耕作的村寨，如今已出现越来越多坚固的房屋、整洁的村路巷弄，人民生活较前更加温饱。促成这一变化的重要因素之一，是将越南公民送往国外务工的计划，正在为山区群众开辟一条有效、可持续的出路。

国会民族委员会工作代表团看望并致以高棉族传统新年祝福。图自越通社

民族政策为高棉族同胞地区可持续发展注入动力

近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。

人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社

科学技术助力莱州省实现快速、可持续发展

在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

图片作品《光荣永远属于人民》获一等奖。图自越通社

2025年越通社新闻奖：在数字时代激发担当精神与创新渴望

2025年标志着国家许多重大历史事件的里程碑，同时，面对来自社交网络和数字平台日益激烈的竞争压力，也对主流新闻媒体提出了深刻革新的要求。在此背景下，2025年越南通讯社新闻奖描绘了一幅关于越通社新闻工作者队伍革新努力、担当精神和突破渴望的全面图景。

河内拥有超过1100家图书馆以及众多文化教育类公共场所。（图为：金莲高中图书馆。

培育阅读文化，构建学习型社会基础

自2014年起，4月21日被越南政府选定为越南图书与阅读文化日。经过十多年，该活动逐渐成为一个富有意义的“文化节”，有助于在社区中培养阅读习惯。