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越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩

4月22日，越南驻日本大使馆妇女协会参加了由日本亚洲妇女友好会（ALFS）在东京举行的慈善义卖活动。越南展位展出了来自国内多个地方的丰富商品，为向国际友人和当地民众推广传统产品做出了贡献。

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩。图自越通社
越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩。图自越通社

越通社河内——4月22日，越南驻日本大使馆妇女协会参加了由日本亚洲妇女友好会（ALFS）在东京举行的慈善义卖活动。越南展位展出了来自国内多个地方的丰富商品，为向国际友人和当地民众推广传统产品做出了贡献。

越通社驻东京记者报道，今年的义卖活动设有约30个展位，分别来自亚太地区各国驻日本大使馆以及当地的展位和企业。

作为ALFS 2025-2026年任期轮值主席，越南驻日本大使馆妇女协会向各国朋友介绍了多种传统产品、手工艺品以及越南各种调料，如乌梅、方便河粉、草药沐浴皂、珠宝等。这些都是河内、宁平、兴安、芹苴、庆和等地方寄送到义卖活动的土特产。

ALFS成立于1968年，并在日本外务省的支持下开展活动，旨在促进交流、加强友谊并为社会福利做出贡献。ALFS拥有约500名成员，包括日本前首相、前外相、政治家、外交官的夫人以及亚太各国驻东京的大使及夫人。这是ALFS第48次举办此活动，多年来越南一直是其积极成员。

义卖活动的门票、彩票销售收入以及销售利润将全部分配给各参与国，用于在这些国家开展慈善活动。去年，越南获得了61万日元（约合3800美元），并于2025年8月用于购买电动注射泵和输液泵捐赠给中央儿童医院。（完）

越通社
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