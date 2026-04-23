越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩

越通社河内——4月22日，越南驻日本大使馆妇女协会参加了由日本亚洲妇女友好会（ALFS）在东京举行的慈善义卖活动。越南展位展出了来自国内多个地方的丰富商品，为向国际友人和当地民众推广传统产品做出了贡献。
越通社驻东京记者报道，今年的义卖活动设有约30个展位，分别来自亚太地区各国驻日本大使馆以及当地的展位和企业。
作为ALFS 2025-2026年任期轮值主席，越南驻日本大使馆妇女协会向各国朋友介绍了多种传统产品、手工艺品以及越南各种调料，如乌梅、方便河粉、草药沐浴皂、珠宝等。这些都是河内、宁平、兴安、芹苴、庆和等地方寄送到义卖活动的土特产。
ALFS成立于1968年，并在日本外务省的支持下开展活动，旨在促进交流、加强友谊并为社会福利做出贡献。ALFS拥有约500名成员，包括日本前首相、前外相、政治家、外交官的夫人以及亚太各国驻东京的大使及夫人。这是ALFS第48次举办此活动，多年来越南一直是其积极成员。
义卖活动的门票、彩票销售收入以及销售利润将全部分配给各参与国，用于在这些国家开展慈善活动。去年，越南获得了61万日元（约合3800美元），并于2025年8月用于购买电动注射泵和输液泵捐赠给中央儿童医院。（完）
越南与日本国际协力机构合作在推动绿色及数字化转型进程中成果显著
越南与日本国际协力机构（JICA）的合作关系在2025年继续取得多项具体成果，特别是在越南加速推进绿色转型和数字化转型的背景下。