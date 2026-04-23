2026年“人道主义月”计划：力争筹集5000亿越盾

越通社河内——2026年“人道主义月”期间，越南红十字会设定了至少筹集5000亿越盾的目标，用于在全国范围内开展各项人道主义活动。该信息于4月23日在河内举行的记者会上公布。此次活动的主题为“80周年——为社区而行的仁爱之旅”，旨在全国范围内推行人道主义活动，重点是提升该计划的持续性、透明度和有效性。



越南红十字会中央委员会副主席兼秘书长阮海英在记者会上表示，2026年“人道主义月”意义重大，恰逢越南红十字会成立80周年及越南红十字会创始人、首任名誉主席胡志明主席诞辰136周年。今年的“人道主义月”不仅是回顾人道工作发展历程的契机，更是向现代化、专业化、透明化及可持续方向强力转型的重要里程碑，以满足国家新发展阶段的要求。



该计划制定了若干核心指标：筹集至少5000亿越盾的人道资金；为约1.7万户家庭提供可持续生计支持；在全国100%的乡坊组织“仁爱日”活动；各级协会至少开展一项切实的人道工程或人道项目；并力争通过无偿献血运动接收约8万单位血液。这些指标均经过量化处理，旨在提高执行过程中的监督与评估能力。



为了响应“人道主义行动月”，得乐省为民众开展免费看病活动。图自越通社

据组委会介绍，该计划还确定了三大方向：从短期援助强力转向可持续援助；在资源动员与分配中加强数字化转型；扩大国际人道主义活动。



越南红十字会中央委员会代表透露，该会力争筹集5000亿越盾，其中3000亿越盾用于国内活动，2000亿越盾用于国际援助。



2026年“人道主义月”计划的亮点是国家级启动仪式暨世界红十字和红新月日（5月8日）庆典。该仪式将于4月29日在河内举行，届时党和国家领导人、越南祖国阵线中央委员会、各部委行业、国际组织等代表及合作伙伴、赞助商将出席。



据报告，截至目前，已有34个省市颁布了“2026年“人道主义月”实施计划。



凭借明确的目标和全新的开展方式，2026年“人道主义月”计划不仅有望维持资源动员高峰期的作用，还将逐步成为全国范围内有效协调人道活动的机制。（完）