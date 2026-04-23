社会

2026年“人道主义月”计划：力争筹集5000亿越盾

2026年“人道主义月”期间，越南红十字会设定了至少筹集5000亿越盾的目标，用于在全国范围内开展各项人道主义活动。该信息于4月23日在河内举行的记者会上公布。此次活动的主题为“80周年——为社区而行的仁爱之旅”，旨在全国范围内推行人道主义活动，重点是提升该计划的持续性、透明度和有效性。

宣光省启动了“无偿献血”活动，响应2026年人道主义月计划。图自越通社
宣光省启动了“无偿献血”活动，响应2026年人道主义月计划。图自越通社

越通社河内——2026年“人道主义月”期间，越南红十字会设定了至少筹集5000亿越盾的目标，用于在全国范围内开展各项人道主义活动。该信息于4月23日在河内举行的记者会上公布。此次活动的主题为“80周年——为社区而行的仁爱之旅”，旨在全国范围内推行人道主义活动，重点是提升该计划的持续性、透明度和有效性。

越南红十字会中央委员会副主席兼秘书长阮海英在记者会上表示，2026年“人道主义月”意义重大，恰逢越南红十字会成立80周年及越南红十字会创始人、首任名誉主席胡志明主席诞辰136周年。今年的“人道主义月”不仅是回顾人道工作发展历程的契机，更是向现代化、专业化、透明化及可持续方向强力转型的重要里程碑，以满足国家新发展阶段的要求。

该计划制定了若干核心指标：筹集至少5000亿越盾的人道资金；为约1.7万户家庭提供可持续生计支持；在全国100%的乡坊组织“仁爱日”活动；各级协会至少开展一项切实的人道工程或人道项目；并力争通过无偿献血运动接收约8万单位血液。这些指标均经过量化处理，旨在提高执行过程中的监督与评估能力。

vnanet-potal-dak-lak-le-phat-dong-thang-nhan-dao-cap-khu-vuc-nam-2025-8015260.jpg
为了响应“人道主义行动月”，得乐省为民众开展免费看病活动。图自越通社

据组委会介绍，该计划还确定了三大方向：从短期援助强力转向可持续援助；在资源动员与分配中加强数字化转型；扩大国际人道主义活动。

越南红十字会中央委员会代表透露，该会力争筹集5000亿越盾，其中3000亿越盾用于国内活动，2000亿越盾用于国际援助。

2026年“人道主义月”计划的亮点是国家级启动仪式暨世界红十字和红新月日（5月8日）庆典。该仪式将于4月29日在河内举行，届时党和国家领导人、越南祖国阵线中央委员会、各部委行业、国际组织等代表及合作伙伴、赞助商将出席。

据报告，截至目前，已有34个省市颁布了“2026年“人道主义月”实施计划。

凭借明确的目标和全新的开展方式，2026年“人道主义月”计划不仅有望维持资源动员高峰期的作用，还将逐步成为全国范围内有效协调人道活动的机制。（完）

越通社
#人道主义月 #筹集 #越南红十字会 #无偿献血运动 #红新月日 越南
关注 VietnamPlus

人权

从决议到实践

相关新闻

参与联合国维和行动的越南二号工兵队。图自越通社

越南蓝盔：以专业与奉献浇筑和平形象

参与联合国维和行动逾十一载，从饱经战火的国度到和平的守护者，越南人民军官兵以其专业素养和人道主义情怀，在南苏丹、中非共和国、阿卜耶伊等动荡地区，刻下了一个负责任、有担当的国家印记。

为急救病人的救护车开设“绿色通道”。图自越通社

越南与中国合作开设救护车“绿色通道”

据广宁省边防部队指挥部芒街国际口岸边防哨所5日发布的消息，基于责任与人道主义的考量，该单位与中国东兴出入境边防检查站共同为急救病人的救护车开设“绿色通道”，此举具有高度的人文意义和国际主义精神。

更多

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩。图自越通社

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩

4月22日，越南驻日本大使馆妇女协会参加了由日本亚洲妇女友好会（ALFS）在东京举行的慈善义卖活动。越南展位展出了来自国内多个地方的丰富商品，为向国际友人和当地民众推广传统产品做出了贡献。

高山区残疾儿童的特殊课堂

高山区残疾儿童的特殊课堂

昆嵩社会工作中心教学点（隶属于广义省光中小学）是广义省西部各乡、坊40名残疾学生的就读之地。凭借无尽的爱心，这里的各位女教师如同"慈母"，愿意陪伴学生，帮助她们克服逆境。

清化省山区群众的有效出路

清化省山区群众的有效出路

近年来，清化省许多山区乡村的农村面貌正逐渐发生着更加积极的转变。从那些地处偏远、房屋简陋、民众生活主要依赖靠天吃饭的旱田耕作的村寨，如今已出现越来越多坚固的房屋、整洁的村路巷弄，人民生活较前更加温饱。促成这一变化的重要因素之一，是将越南公民送往国外务工的计划，正在为山区群众开辟一条有效、可持续的出路。

国会民族委员会工作代表团看望并致以高棉族传统新年祝福。图自越通社

民族政策为高棉族同胞地区可持续发展注入动力

近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。

人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社

科学技术助力莱州省实现快速、可持续发展

在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

图片作品《光荣永远属于人民》获一等奖。图自越通社

2025年越通社新闻奖：在数字时代激发担当精神与创新渴望

2025年标志着国家许多重大历史事件的里程碑，同时，面对来自社交网络和数字平台日益激烈的竞争压力，也对主流新闻媒体提出了深刻革新的要求。在此背景下，2025年越南通讯社新闻奖描绘了一幅关于越通社新闻工作者队伍革新努力、担当精神和突破渴望的全面图景。

河内拥有超过1100家图书馆以及众多文化教育类公共场所。（图为：金莲高中图书馆。

培育阅读文化，构建学习型社会基础

自2014年起，4月21日被越南政府选定为越南图书与阅读文化日。经过十多年，该活动逐渐成为一个富有意义的“文化节”，有助于在社区中培养阅读习惯。