高山区残疾儿童的特殊课堂

昆嵩省社会工作中心教学点的残疾学生在课堂上学习。图自越通社

越通社广义省——昆嵩社会工作中心教学点（隶属于广义省光中小学）是广义省西部各乡、坊40名残疾学生的就读之地。凭借无尽的爱心，这里的各位女教师如同"慈母"，愿意陪伴学生，帮助她们克服逆境。



无尽的爱心



该教学点的全部40名学生被分为5个班级，由6名教师负责。



自2014年起，梁氏红凤老师就已与这里的残疾学生结缘。无论晴天雨天，梁氏红凤老师都孜孜不倦、耐心地逐个教导每一个孩子，手把手教他们写字、描画、画画。



教导正常学生已属不易，教导残疾学生更是难上加难。要走上讲台，教师们必须持有残疾教育资格证书，同时还要不断钻研教学知识和技能。



这里的大多数残疾学生尚未形成自理能力和沟通技能，因此教师必须协助他们。从学年伊始，教师就会为每个学生建立个人档案，以符合其各自的认知水平。



"如果老师不把学生当作自己的孩子，就无法在这个环境中教学。"梁氏红凤老师动情地说。

阮氏李老师给予残疾学生关爱。图自越通社

阮氏李老师目前正在一个班级里教导9名残疾学生。在这9名学生中，有9种不同的残疾类型，有的听力障碍，有的视力障碍，有的患有多动症、智力发育迟缓或唐氏综合征。针对这9名学生，李老师必须采用9种不同的教学方法。



"我知道拥抱能帮助孩子们建立信任，这样每当他们发病时，他们就能和我一起度过那个困难阶段。"阮氏李老师分享道。



辛勤付出的成果



在老师们无微不至的关爱、照顾和悉心教导下，残疾学生在思维、认知和行为方面取得了诸多进步。



家长Đ.T.G说，她孩子完全失明。至今，经过一年多的学习，通过专为视障儿童设计的课程，她孩子已经能够阅读盲文。

老师对残疾学生悉心指导、无微不至、和蔼可亲。图自越通社

家长N.Q.T表示，他孩子患有多动症并伴有自闭倾向。至今，经过近一年的学习，孩子的认知能力良好，已基本会写、会读，懂得听老师的话，跑跳也少了。



据广义省昆嵩社会工作中心副主任林国雄介绍，参加课堂后，孩子们有了许多积极的变化，最明显的是在认知、自理能力、沟通交流以及融入社区的能力方面。



"这些特殊教育班级为孩子们带来了生活技能方面的成效，为学生创造了融入社区的机会。"林国雄肯定地说。



凭借老师们的尽心、热情和周到的教导，孩子们在认知和行为上都将取得进步。希望这将成为她们克服逆境、走向更光明未来的征程的起点。（完）