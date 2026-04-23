社会

高山区残疾儿童的特殊课堂

昆嵩社会工作中心教学点（隶属于广义省光中小学）是广义省西部各乡、坊40名残疾学生的就读之地。凭借无尽的爱心，这里的各位女教师如同"慈母"，愿意陪伴学生，帮助她们克服逆境。

vnanet-potal-lop-hoc-dac-biet-cua-tre-em-khuyet-tat-vung-cao-8708686.jpg
昆嵩省社会工作中心教学点的残疾学生在课堂上学习。图自越通社

越通社广义省——昆嵩社会工作中心教学点（隶属于广义省光中小学）是广义省西部各乡、坊40名残疾学生的就读之地。凭借无尽的爱心，这里的各位女教师如同"慈母"，愿意陪伴学生，帮助她们克服逆境。

无尽的爱心

该教学点的全部40名学生被分为5个班级，由6名教师负责。

自2014年起，梁氏红凤老师就已与这里的残疾学生结缘。无论晴天雨天，梁氏红凤老师都孜孜不倦、耐心地逐个教导每一个孩子，手把手教他们写字、描画、画画。

教导正常学生已属不易，教导残疾学生更是难上加难。要走上讲台，教师们必须持有残疾教育资格证书，同时还要不断钻研教学知识和技能。

这里的大多数残疾学生尚未形成自理能力和沟通技能，因此教师必须协助他们。从学年伊始，教师就会为每个学生建立个人档案，以符合其各自的认知水平。

"如果老师不把学生当作自己的孩子，就无法在这个环境中教学。"梁氏红凤老师动情地说。

vnanet-potal-lop-hoc-dac-biet-cua-tre-khuyet-tat-vung-cao-phia-tay-tinh-quang-ngai-8708689.jpg
阮氏李老师给予残疾学生关爱。图自越通社

阮氏李老师目前正在一个班级里教导9名残疾学生。在这9名学生中，有9种不同的残疾类型，有的听力障碍，有的视力障碍，有的患有多动症、智力发育迟缓或唐氏综合征。针对这9名学生，李老师必须采用9种不同的教学方法。

"我知道拥抱能帮助孩子们建立信任，这样每当他们发病时，他们就能和我一起度过那个困难阶段。"阮氏李老师分享道。

辛勤付出的成果

在老师们无微不至的关爱、照顾和悉心教导下，残疾学生在思维、认知和行为方面取得了诸多进步。

家长Đ.T.G说，她孩子完全失明。至今，经过一年多的学习，通过专为视障儿童设计的课程，她孩子已经能够阅读盲文。

vnanet-potal-lop-hoc-dac-biet-cua-tre-em-khuyet-tat-vung-cao-8708685.jpg
老师对残疾学生悉心指导、无微不至、和蔼可亲。图自越通社

家长N.Q.T表示，他孩子患有多动症并伴有自闭倾向。至今，经过近一年的学习，孩子的认知能力良好，已基本会写、会读，懂得听老师的话，跑跳也少了。

据广义省昆嵩社会工作中心副主任林国雄介绍，参加课堂后，孩子们有了许多积极的变化，最明显的是在认知、自理能力、沟通交流以及融入社区的能力方面。

"这些特殊教育班级为孩子们带来了生活技能方面的成效，为学生创造了融入社区的机会。"林国雄肯定地说。

凭借老师们的尽心、热情和周到的教导，孩子们在认知和行为上都将取得进步。希望这将成为她们克服逆境、走向更光明未来的征程的起点。（完）

越通社
#昆嵩社会工作中心 #广义省 #光中小学 #残疾学生 #女教师 #慈母 广义省
关注 VietnamPlus

人权

相关新闻

清化省山区群众的有效出路

清化省山区群众的有效出路

近年来，清化省许多山区乡村的农村面貌正逐渐发生着更加积极的转变。从那些地处偏远、房屋简陋、民众生活主要依赖靠天吃饭的旱田耕作的村寨，如今已出现越来越多坚固的房屋、整洁的村路巷弄，人民生活较前更加温饱。促成这一变化的重要因素之一，是将越南公民送往国外务工的计划，正在为山区群众开辟一条有效、可持续的出路。

在旅途中，游客在指导下通过智能手机查询旅游信息，从而更便捷地探索宣光省。图片来源：越通社

数字技术推动山区旅游发展

近年来，宣光省旅游业保持良好增长势头。其中，按照越共中央政治局关于科技、创新和数字化转型的第57号决议精神推进的数字化转型正逐步走进现实生活，成为推动旅游业发展的重要动力。

更多

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩。图自越通社

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩

4月22日，越南驻日本大使馆妇女协会参加了由日本亚洲妇女友好会（ALFS）在东京举行的慈善义卖活动。越南展位展出了来自国内多个地方的丰富商品，为向国际友人和当地民众推广传统产品做出了贡献。

国会民族委员会工作代表团看望并致以高棉族传统新年祝福。图自越通社

民族政策为高棉族同胞地区可持续发展注入动力

近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。

人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社

科学技术助力莱州省实现快速、可持续发展

在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

图片作品《光荣永远属于人民》获一等奖。图自越通社

2025年越通社新闻奖：在数字时代激发担当精神与创新渴望

2025年标志着国家许多重大历史事件的里程碑，同时，面对来自社交网络和数字平台日益激烈的竞争压力，也对主流新闻媒体提出了深刻革新的要求。在此背景下，2025年越南通讯社新闻奖描绘了一幅关于越通社新闻工作者队伍革新努力、担当精神和突破渴望的全面图景。

河内拥有超过1100家图书馆以及众多文化教育类公共场所。（图为：金莲高中图书馆。

培育阅读文化，构建学习型社会基础

自2014年起，4月21日被越南政府选定为越南图书与阅读文化日。经过十多年，该活动逐渐成为一个富有意义的“文化节”，有助于在社区中培养阅读习惯。