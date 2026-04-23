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越南国内柴油价格自今日15时起大幅下调

自4月23日15时，越南工贸部与财政部联合发布决定，继续大幅下调国内各类成品油价格。

越南国内柴油价格自今日15时起大幅下调。图自越通社
越南国内柴油价格自今日15时起大幅下调。图自越通社

越通社河内——自4月23日15时，越南工贸部与财政部联合发布决定，继续大幅下调国内各类成品油价格。

具体来看，国内成品油零售价格分别为：E5RON92汽油不高于每升21834越盾（下调100越盾）；RON95-III汽油不高于22880越盾（下调162越盾）；柴油不高于26697越盾（下调1159越盾）；燃料油不高于18811越盾/公斤（下调820越盾）。

工贸部将与职能部门配合，对各类成品油经营商保障市场供应责任的执行情况进行检查与监督。此外，工贸部与财政部正持续密切监测市场动态，以便发布适宜的价格通知，确保符合指导精神，并及时向政府及总理建议有关平稳各类成品油价格的解决方案。

工贸部表示，本调价周期内，国际成品油市场主要受以下因素影响：美伊和平谈判未取得进展、霍尔木兹海峡紧张局势加剧、俄乌军事冲突仍在持续等。上述因素导致近日国际成品油价格呈现有涨有跌的波动态势。（完）

越通社
#E5RON92 #汽油 #RON95-III汽油 #成品油 #霍尔木兹海峡 #美伊和平谈判
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